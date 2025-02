Umtiti trở lại tập luyện

Trung vệ người Pháp trải qua giai đoạn đen tối nhất trong sự nghiệp, khi chấn thương đầu gối nghiêm trọng từng khiến anh đứng trước nguy cơ phải giải nghệ.

Tuy nhiên tới ngày 13/2, Umtiti đã trở lại tập luyện. Anh cùng với Nabil Bentaleb trở thành điểm sáng trong buổi tập của Lille. Đây là lần đầu tiên sau một năm rưỡi, nhà vô địch World Cup 2018 mới có thể tập luyện cùng toàn đội.

Sau khi chia tay Barcelona và có một mùa giải thi đấu tại Lecce, Umtiti gia nhập Lille vào tháng 8/2023 với hy vọng tìm lại niềm vui trên sân cỏ. Tuy nhiên, số phận lại tiếp tục trêu ngươi cầu thủ.

Umtiti bị đeo bám bởi những chấn thương dai dẳng từ sau World Cup 2018, nơi anh phải tiêm thuốc giảm đau để thi đấu. Đến tháng 2/2024, Umtiti buộc phải phẫu thuật đầu gối, khiến quá trình hồi phục bị gián đoạn hoàn toàn.

Trận đấu chính thức gần nhất của Umtiti diễn ra từ 21/1/2023, khi anh khoác áo Lille trong trận gặp Racing Paris tại cúp Quốc gia Pháp. Sau đó, chấn thương tái phát khiến anh phải nói lời tạm biệt phần còn lại của mùa giải. Truyền thông Pháp thậm chí từng dự đoán rằng anh có thể phải giải nghệ, nhưng Umtiti không chấp nhận đầu hàng.

Hiểu rõ những thách thức trong quá trình hồi phục, trung vệ 30 tuổi kiên trì điều trị và không ngừng nỗ lực để có thể trở lại sân cỏ.

Dù vậy, Lille không muốn mạo hiểm với chấn thương của Umtiti, và quãng thời gian dài không thi đấu có thể khiến anh khó có cơ hội ra sân trong những tuần tới.

Bất chấp tương lai bấp bênh, Umtiti vẫn quyết tâm chiến đấu để giành lại vị trí trong đội hình trước khi hợp đồng với Lille hết hạn vào tháng 6 năm nay. Dù khả năng gia hạn là rất thấp, trung vệ người Pháp chắc chắn không muốn rời đi trong lặng lẽ.

