Nhà vô địch World Cup 2018 thất nghiệp gần 2 năm

Samuel Umtiti, cựu hậu vệ của Barcelona và là nhà vô địch World Cup 2018, đang đứng trước ngã rẽ quyết định về sự nghiệp của mình.

Umtiti cân nhắc giải nghệ. Ảnh: Reuters.

Sau khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa, Umtiti vẫn chưa tìm được CLB mới. Anh đã trải qua gần 20 tháng thất nghiệp, kể từ lần ra sân gần nhất cho Lille vào ngày 21/1/2024. Ở tuổi 31, cựu cầu thủ Lyon và Barcelona đang phải đưa ra một lựa chọn quan trọng: tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá hay giải nghệ sớm.

Umtiti có sự nghiệp dang dở khi liên tiếp gặp phải những chấn thương, khiến anh không thể ra sân hàng tuần. Trong hai mùa giải gần đây, Umtiti chỉ thi đấu 13 trận. Chấn thương ở đầu gối trái đã hàng hạ nhà vô địch World Cup 2018.

Nhưng Umtiti từng tỏ rõ quyết tâm không từ bỏ. Sau khi trải qua hai ca phẫu thuật đầu gối vào tháng 2/2024, trung vệ người Pháp khẳng định mình đã không còn cảm thấy đau đớn như trước đây. Mùa hè vừa qua, Umtiti đã tập luyện chăm chỉ tại Barcelona cùng một HLV cá nhân để khôi phục thể lực và sự tự tin.

Mặc dù tương lai vẫn còn bỏ ngỏ, cựu tuyển thủ Pháp đang hy vọng vào một màn trở lại ấn tượng. Goal cho biết Umtiti đã nhận được nhiều lời đề nghị từ các CLB ở Pháp, Italy, Mỹ và tại Trung Đông. Giải MLS đặc biệt thu hút sự chú ý của Umtiti vì môi trường thuận lợi cho một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của anh.

Umtiti từng có 2 lần vô địch La Liga trong màu áo Barcelona. Đỉnh cao của anh là chức vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Pháp.

