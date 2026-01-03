Trực tiếp Bournemouth vs Arsenal

Rạng sáng 4/1, Arsenal làm khách trên sân của Bournemouth thuộc vòng 20 Premier League.

Arsenal đang đạt phong độ rất cao mùa này.

Arsenal bước vào chuyến làm khách trên sân Vitality với khí thế của kẻ dẫn đầu cùng phong độ thăng hoa nhất Ngoại hạng Anh. Chiến thắng đậm 4-1 trước Aston Villa giữa tuần cho thấy thầy trò Mikel Arteta đã sẵn sàng tăng tốc.

"Pháo thủ" ban đầu gặp không ít khó khăn khi thiếu vắng Declan Rice, nhưng đúng vào thời điểm bế tắc, họ lại tìm được lối thoát từ những tình huống cố định. Bàn mở tỷ số của Gabriel Magalhaes từ quả phạt góc phá vỡ thế cân bằng, mở ra thế trận một chiều tại Emirates. S

áu chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, 4 trận thắng liền tại Premier League, Arsenal có sự ổn định và bản lĩnh của một ứng viên vô địch thực thụ.

Dù vậy, chuyến đi xuống phía nam nước Anh lần này không hề dễ chịu. Bournemouth là đối thủ gieo cho Arsenal nhiều ký ức không mấy vui vẻ ở mùa giải trước.

Hai thất bại liên tiếp trước "The Cherries", trong đó có trận thua 1-2 ngay tại Emirates hồi tháng 5/2025, từng giáng đòn nặng nề vào tham vọng vô địch của Arsenal.

Bournemouth vừa hòa 2-2 trên sân Chelsea, nhưng kết quả đó không che giấu được sự sa sút kéo dài. Đoàn quân của HLV Andoni Iraola trải qua 10 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại Premier League, với 5 trận hòa và 5 thất bại.

Từ vị thế từng được nhắc đến như một ứng viên cạnh tranh vé châu Âu hồi cuối tháng 10, Bournemouth giờ trượt dài trên bảng xếp hạng, dù vẫn còn khoảng cách an toàn 9 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ.

Arsenal hiện chiếm ngôi đầu Premier League khi hơn Man City 4 điểm.

Điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà nằm ở sân Vitality. Bournemouth mới thua một trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này và chỉ để lọt lưới 6 bàn sau 9 trận, con số đủ để khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng.

Tuy nhiên, họ sẽ chịu tổn thất lực lượng đáng kể khi hàng loạt trụ cột như Ben Gannon-Doak, Veljko Milosavljevic, Tyler Adams, Lewis Cook và Ryan Christie vắng mặt vì chấn thương.

Ở chiều ngược lại, Arsenal cũng không có được đội hình hoàn hảo khi Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori và Max Dowman chưa thể ra sân. Dẫu vậy, sự trở lại của Declan Rice mang ý nghĩa then chốt, giúp tuyến giữa "Pháo thủ" gia tăng chất thép và khả năng kiểm soát. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong một trận đấu được dự báo nhiều va chạm.

Bournemouth có thể gây khó dễ bằng lối chơi kỷ luật và sự lỳ lợm trên sân nhà, nhưng xét về phong độ, chiều sâu đội hình và bản lĩnh ở thời điểm quyết định, Arsenal vẫn nhỉnh hơn rõ rệt.

Trong ngày đầu năm mới 2026, đây có thể là một thử thách không dễ dàng, song nếu giữ được sự tập trung và hiệu quả như những gì thể hiện, "Pháo thủ" hoàn toàn đủ khả năng rời Vitality với trọn vẹn 3 điểm.