Dàn sao MU ủng hộ Hojlund và Rashford

Rasmus Hojlund và Marcus Rashford nhận phản hồi tích cực từ các đồng đội cũ ở Manchester United sau khi cả hai tỏa sáng trong màu áo mới cuối tuần qua.

Cả Rasmus Hojlund và Marcus Rashford đang cho thấy dấu hiệu tích cực trong giai đoạn được cho mượn.

Nếu Hojlund ghi bàn ngay trong trận ra mắt cho Napoli, thì Rashford cũng kiến tạo trong chiến thắng đậm 6-0 của Barcelona. Sau trận đấu, Rashford chia sẻ trên trang cá nhân: “Thật là một đêm tuyệt vời!!” kèm theo cụm từ tiếng Catalan “Visca Barça” (tạm dịch: “Barcelona muôn năm”).

Bài đăng này nhận được lượt thích từ nhiều cầu thủ Manchester United, cả hiện tại lẫn đã rời đội, bao gồm Hojlund, Bruno Fernandes, Tyrell Malacia, Aaron Wan-Bissaka, David de Gea, Donny van de Beek, Jesse Lingard.

Tương tự, bài đăng của Hojlund sau trận ra mắt Napoli cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các đồng đội cũ. Chân sút người Đan Mạch đăng dòng trạng thái: “Ngày đầu tiên ở công việc mới không làm tôi thất vọng” và thu hút phản hồi tích cực từ các đồng đội.

Harry Maguire bình luận khen Hojlund: “Tuyệt vời đó, bạn của tôi”. Trong khi Antony cũng để lại biểu tượng cảm xúc vỗ tay. Các cầu thủ khác như Bryan Mbeumo, Diogo Dalot, Fernandes, Joshua Zirkzee, Kobbie Mainoo, Leny Yoro, Mason Mount, Matheus Cunha, Matthijs de Ligt, Patrick Dorgu, Rashford cũng nhấn thích bài đăng.

