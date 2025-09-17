Thủ môn mắc sai lầm ngớ ngẩn ở Champions League

Rạng sáng 17/9, Tottenham có khởi đầu thuận lợi tại UEFA Champions League mùa này khi giành chiến thắng 1-0 trước Villarreal trên sân nhà.

Trận đấu này đánh dấu lần đầu tiên hai đội đối đầu nhau ở đấu trường châu lục và cũng nối dài chuỗi 15 trận không thắng của Villarreal trước các đại diện nước Anh tại Champions League (hòa 6, thua 9).

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ sai lầm không đáng có của thủ môn Luiz Junior ngay phút thứ 4. Trong nỗ lực cản phá đường chuyền của Lucas Bergvall, thủ môn của Villarreal lại lóng ngóng đẩy bóng vào lưới nhà, giúp Spurs vươn lên dẫn trước. Khoảnh khắc này khiến Villarreal phải dồn lên tìm bàn gỡ, trong khi Tottenham chủ động chơi chậm lại để kiểm soát thế trận.

Luiz Junior đẩy bóng về lưới nhà.

Nicolas Pepe, cựu cầu thủ Arsenal, là điểm sáng hiếm hoi bên phía đội khách. Anh liên tục khuấy đảo hàng thủ Spurs và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn, đáng chú ý là pha phối hợp với Tajon Buchanan và một cú sút phạt hiểm hóc ở cuối trận. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm đã khiến Villarreal không thể lật ngược tình thế.

Tottenham suýt có cơ hội nhân đôi cách biệt cuối hiệp một khi Richarlison bị phạm lỗi trong vùng cấm, nhưng VAR từ chối quả phạt đền. Dù không có thêm bàn thắng, Spurs vẫn bảo toàn được lợi thế và giành trọn ba điểm đầu tiên tại vòng phân hạng, trong khi Villarreal tiếp tục gây thất vọng với trận thứ 3 liên tiếp không thắng ở mùa này.