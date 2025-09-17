Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thủ môn mắc sai lầm ngớ ngẩn ở Champions League

  • Thứ tư, 17/9/2025 04:54 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Rạng sáng 17/9, Tottenham có khởi đầu thuận lợi tại UEFA Champions League mùa này khi giành chiến thắng 1-0 trước Villarreal trên sân nhà.

Trận đấu này đánh dấu lần đầu tiên hai đội đối đầu nhau ở đấu trường châu lục và cũng nối dài chuỗi 15 trận không thắng của Villarreal trước các đại diện nước Anh tại Champions League (hòa 6, thua 9).

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ sai lầm không đáng có của thủ môn Luiz Junior ngay phút thứ 4. Trong nỗ lực cản phá đường chuyền của Lucas Bergvall, thủ môn của Villarreal lại lóng ngóng đẩy bóng vào lưới nhà, giúp Spurs vươn lên dẫn trước. Khoảnh khắc này khiến Villarreal phải dồn lên tìm bàn gỡ, trong khi Tottenham chủ động chơi chậm lại để kiểm soát thế trận.

Tottenham dau Villarreal anh 1

Luiz Junior đẩy bóng về lưới nhà.

Nicolas Pepe, cựu cầu thủ Arsenal, là điểm sáng hiếm hoi bên phía đội khách. Anh liên tục khuấy đảo hàng thủ Spurs và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn, đáng chú ý là pha phối hợp với Tajon Buchanan và một cú sút phạt hiểm hóc ở cuối trận. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm đã khiến Villarreal không thể lật ngược tình thế.

Tottenham suýt có cơ hội nhân đôi cách biệt cuối hiệp một khi Richarlison bị phạm lỗi trong vùng cấm, nhưng VAR từ chối quả phạt đền. Dù không có thêm bàn thắng, Spurs vẫn bảo toàn được lợi thế và giành trọn ba điểm đầu tiên tại vòng phân hạng, trong khi Villarreal tiếp tục gây thất vọng với trận thứ 3 liên tiếp không thắng ở mùa này.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Phút bù giờ điên rồ ở Champions League

Rạng sáng 17/9, Dortmund dẫn Juventus 4-2 đến tận phút 90+3 nhưng vẫn để đối thủ gỡ hòa 4-4 ở vòng phân hạng, Champions League.

36 phút trước

Duy Anh

Tottenham đấu Villarreal Tottenham Tottenham Cúp C1 Villarreal

  • Tottenham

    Tottenham

    CLB bóng đá Tottenham Hotspur, thường được gọi là Tottenham hoặc Spurs, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Tottenham, London, nước Anh, thi đấu tại Premier League. Tottenham lần đầu tiên vô địch FA Cup vào năm 1901. Tottenham là câu lạc bộ đầu tiên trong thế kỷ 20 đạt được Liên đoàn và FA Cup Double, chiến thắng cả hai cuộc thi trong mùa 1960-61.

    • Thành lập: 5/9/1882
    • Biệt danh: Spurs, Lilywhites, Yids
    • Sân vận động: Wembley

Đọc tiếp

Gyokeres do mau hinh anh

Gyokeres đổ máu

52 phút trước 04:12 17/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Khuya 16/9, Viktor Gyokeres chảy máu vùng đầu sau cú va chạm mạnh với đồng đội Gabriel Magalhaes khi Arsenal đối đầu Athletic Bilbao ở trận mở màn Champions League 2025/26.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý