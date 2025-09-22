Onana tạo bất ngờ

Andre Onana đang dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau khi rời MU để gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2025/26.

Onana tỏa sáng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong trận ra mắt ở Trabzonspor gặp Fenerbahce, dù đội nhà thua 0-1, Onana vẫn được bầu chọn là “Cầu thủ hay nhất trận” nhờ hàng loạt pha cứu thua ấn tượng.

Đến trận thứ hai gặp Gaziantep hôm 21/9, tuyển thủ Cameroon tiếp tục để lại dấu ấn khi góp công trực tiếp vào bàn gỡ hòa 1-1 của Paul Onuachu bằng một pha phát bóng chính xác, giúp Trabzonspor giành lại một điểm quý giá trong thế thiếu người.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đã dành những lời khen ngợi cho cựu thủ thành Inter Milan. Fanatik nhận định: “Onana duy trì phong độ ổn định so với trận ra mắt. Khi Trabzonspor chỉ còn 10 người, anh giữ đội bóng trong cuộc đua bằng những pha cứu thua xuất sắc. Màn trình diễn này đủ để khiến người ta quên đi những ngày tăm tối ở MU".

Trong khi đó, Taka Gazete ca ngợi sự tự tin của Onana: “Thủ môn 29 tuổi thi đấu đầy bản lĩnh, liên tục cản phá và ngăn cách biệt bị nới rộng".

Milliyet thì khẳng định Onana là “ngôi sao của trận đấu”, nhấn mạnh kinh nghiệm dày dặn giúp cựu sao Inter Milan làm chủ khung gỗ ở đội bóng mới.

Dù mới chỉ trải qua hai trận đấu, màn khởi đầu tích cực tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy Onana dần tìm lại phong độ sau quãng thời gian khó khăn ở Anh. Tương lai của tuyển thủ Cameroon tại MU vẫn còn bỏ ngỏ, khi hợp đồng giữa đôi bên còn kéo dài đến năm 2028.

Pha kiến tạo của Onana Rạng sáng 21/9, thủ thành Andre Onana ghi dấu ấn với pha kiến tạo giúp Trabzonspor hòa Gaziantep 1-1 thuộc vòng 6 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.