Gyokeres 'tàng hình' ở đại chiến

HLV Mikel Arteta bảo vệ tiền đạo Viktor Gyokeres sau màn trình diễn mờ nhạt trong trận hòa 1-1 giữa Arsenal và Man City ở vòng 5 Premier League rạng sáng 22/9.

Gyokeres tịt ngòi trước Man City. Ảnh: Reuters.

Bản hợp đồng trị giá 64 triệu bảng của “Pháo thủ” tiếp tục gây thất vọng khi không tung ra nổi một cú sút và gần như không tạo ra mối đe dọa nào trước khung thành của Gianluigi Donnarumma.

Trong cả trận, Gyokeres chỉ chạm bóng 24 lần – ít nhất trên sân trong số các cầu thủ đá chính – đồng thời không có pha rê dắt thành công, chuyền hỏng nhiều và đạt tỷ lệ chính xác chỉ 62%. Anh cũng mất bóng tới 13 lần.

Ở Premier League mùa này, Gyokeres đều tịt ngòi khi gặp MU, Liverpool và gần đây là Man City. Ba bàn thắng anh ghi được cho Arsenal từ đầu mùa đều đến trước Leeds United và Nottingham Forest – hai đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng tỏa sáng của Gyokeres khi Arsenal bước vào những trận đại chiến đòi hỏi bản lĩnh của các ngôi sao.

Trước sự chỉ trích của người hâm mộ, HLV Arteta đã lên tiếng bênh vực học trò: “Gyokeres đã chơi nỗ lực. Tôi nhớ có ba tình huống Gyokeres ở rất gần bàn thắng. Để tạo ra cơ hội rõ ràng trước Man City là điều cực khó. Chúng tôi phải cung cấp thêm bóng cho cậu ấy, nhiều tình huống bóng cuối hôm nay còn thiếu sự chính xác".

Arsenal sẽ gặp Port Vale ở vòng 3 Carabao Cup vào ngày 25/9, trước khi hành quân đến sân St James’ Park của Newcastle tại vòng 6 Premier League sau đó 3 ngày.

