Bóng hoài nghi phủ kín bom tấn 116 triệu bảng

Liverpool khởi đầu mùa giải 2025/26 như mơ, toàn thắng cả 5 trận ở Premier League và mở màn Champions League đầy hứng khởi.

Thế nhưng, giữa bản giao hưởng chiến thắng ấy, cái tên được kỳ vọng nhiều nhất - Florian Wirtz - lại đang trở thành dấu hỏi lớn.

Sự đối nghịch khó tin

22 tuổi, bản hợp đồng bom tấn được cả châu Âu săn đón, Wirtz cập bến Anfield trong niềm hân hoan của CĐV. Ai cũng tin tiền vệ công người Đức sẽ tiếp nối ánh hào quang từ Leverkusen, nơi anh ghi 16 bàn và 15 kiến tạo chỉ trong 45 trận mùa trước - con số biến bản thân thành ngòi nổ đáng sợ nhất Bundesliga.

Thế nhưng thực tế lại phủ màu xám. Sau 5 trận Premier League, Wirtz chơi tổng cộng khoảng 367 phút, có 4 lần đá chính nhưng chưa ghi bàn, chưa kiến tạo. Thậm chí trong trận derby Merseyside gặp Everton hôm 20/9, anh lần đầu bị gạt khỏi đội hình xuất phát, chỉ vào sân từ phút 60 và tiếp tục mờ nhạt. So sánh với Leverkusen, sự đối nghịch quá rõ: từ trung tâm lối chơi, anh bỗng trở thành “mảnh ghép lạc nhịp” tại Liverpool.

HLV Arne Slot cũng không che giấu sự bối rối. Trên lý thuyết, vị trí hộ công sau Isak hoặc Ekitike, kết nối cùng các mũi nhọn tốc độ như Salah, chính là “đất diễn” cho Wirtz. Nhưng thực tế lại không như kỳ vọng.

Florian Wirtz chưa cho thấy giá trị ở Liverpool.

Ở trận gặp Atletico Madrid tại Champions League, Wirtz có vài pha xử lý khéo léo gợi nhớ Bundesliga, nhưng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Cả trận, anh trở thành mũi tấn công lạc lõng nhất, thiếu liên kết với đồng đội. Trong khi đó, phong độ chói sáng của Dominik Szoboszlai càng khiến vị trí hộ công vốn dành cho Wirtz thêm phần chật chội. Trước Everton, chính Szoboszlai đá ở vai trò này, còn Wirtz phải ngồi dự bị.

Sự sa sút của Wirtz hiện rõ qua thống kê:

0 bàn thắng, 0 kiến tạo sau 5 trận Premier League, khác xa thành tích 16 bàn + 15 kiến tạo mùa trước ở Leverkusen.

7 cú sút trong 5 trận, trung bình 1,4 cú sút/trận - giảm so với trung bình ~2,1 cú sút/trận tại Bundesliga mùa trước.

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác - khoảng 81%, thấp hơn mức 86% từng duy trì ở Leverkusen.

Khả năng tạo đột biến cũng giảm: mới chỉ có vài key passes, trong khi mùa trước anh tạo ra hơn 80 cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Những con số ấy cho thấy Wirtz chưa tìm thấy nhịp điệu ở Anfield. Từ người định hình lối chơi tại Đức, anh đang dần bị cuốn vào guồng xoáy tốc độ của Premier League mà chưa kịp thích nghi.

Không chỉ lỗi của Wirtz

Công bằng mà nói, vấn đề không hoàn toàn nằm ở cầu thủ trẻ này. Premier League khắc nghiệt hơn Bundesliga về thể lực, tốc độ, cường độ pressing. Thêm nữa, Liverpool của Slot vốn đã có sẵn hệ thống vận hành trơn tru, khiến một tân binh khó chen chân ngay lập tức.

Tuy nhiên, trách nhiệm vẫn thuộc về Slot. Nhà cầm quân Hà Lan phải tìm ra cách phát huy điểm mạnh của Wirtz - khả năng xoay sở trong không gian hẹp, nhãn quan kiến tạo, sự tinh tế trong phối hợp nhỏ. Nếu tiếp tục để anh loay hoay ngoài “quỹ đạo chiến thuật”, Liverpool sẽ lãng phí một trong những tài năng sáng giá nhất châu Âu.

Trong lịch sử, không ít ngôi sao từng khởi đầu chậm chạp ở Premier League trước khi tỏa sáng: Didier Drogba, Mohamed Salah hay Virgil van Dijk đều từng bị nghi ngờ. Wirtz hoàn toàn có thể bước đi trên con đường ấy, miễn là anh giữ được sự kiên nhẫn và Slot dám trao thêm cơ hội.

Florian Wirtz cần thích nghi sớm với văn hoá bóng đá Anh.

Song, Anfield không phải nơi kiên nhẫn kéo dài vô hạn. Khi tập thể đang thăng hoa, mọi ánh nhìn càng dễ tập trung vào cá nhân chưa đáp ứng kỳ vọng. Và Wirtz, đáng tiếc, chính là điểm gợn trong khởi đầu hoàn hảo của Liverpool.

Thành công của Liverpool mùa này không chỉ phụ thuộc vào phong độ tập thể, mà còn ở cách Slot quản trị nhân sự. Ông đang đứng trước ngã rẽ: tiếp tục ưu tiên sự ổn định, hay mạnh dạn trao cơ hội để Wirtz hòa nhập?

Nếu chọn phương án thứ nhất, nguy cơ “bom tấn” biến thành “bom xịt” là có thật. Nhưng nếu chọn thứ hai, Slot sẽ phải đánh đổi sự cân bằng vốn đang giúp Liverpool toàn thắng.

Florian Wirtz mới chỉ chập chững ở Anfield, nhưng đã bị phủ bóng bởi hoài nghi. Sự khác biệt quá lớn so với Leverkusen, cộng với việc Slot chưa tìm ra công thức lý tưởng, đang biến khởi đầu của anh thành nỗi thất vọng.

Ở tuổi 22, còn quá sớm để gắn mác “thất bại”. Nhưng nếu những con số khô khốc kia không sớm thay đổi, Liverpool sẽ phải đối diện với viễn cảnh lãng phí một tài năng từng khiến cả châu Âu mê mẩn. Và đó sẽ không chỉ là thất bại của Wirtz, mà còn là vết gợn trong bản giao hưởng của Slot ở Anfield.