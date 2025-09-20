Đừng vội cười chê bom tấn 116 triệu bảng của Liverpool

Florian Wirtz chưa thể đáp lại mức giá 116 triệu bảng bằng bàn thắng hay kiến tạo nào cho Liverpool.

Nhưng thay vì hoài nghi, Anfield vẫn kiên nhẫn, tin rằng ngôi sao người Đức chỉ cần thời gian để thích nghi với Premier League khắc nghiệt trước khi tỏa sáng.

Áp lực của một bản hợp đồng “bom tấn”

Ở tuổi 22, Florian Wirtz bước vào Anfield với kỳ vọng khổng lồ. 116 triệu bảng biến anh thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Liverpool, đồng thời kéo theo ánh nhìn soi xét của toàn bộ Premier League.

Những ngày ở Bayer Leverkusen, Wirtz từng là viên ngọc sáng của bóng đá Đức: mùa trước anh góp mặt trong 31 bàn thắng, mùa trước nữa là 38, đưa Leverkusen tới cú đúp quốc nội bất bại. Thế nhưng, ở Liverpool sau hơn một tháng, con số thống kê lại là 0 bàn, 0 kiến tạo.

Sự trái ngược ấy nhanh chóng trở thành chủ đề cho những lời mỉa mai. Người hâm mộ đối thủ và cả CĐV Bayern - đội bóng từng rất muốn có anh - tận hưởng cảm giác “hả hê”. Bởi ở Liverpool, khác với Leverkusen, một trận đấu mờ nhạt không còn là điều có thể bỏ qua. Mỗi bước chạy đều bị phân tích, mỗi lần chạm bóng đều bị soi kỹ.

HLV David Moyes của Everton, trước thềm derby vùng Merseyside sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 20/9, vẫn dành cho Wirtz sự tôn trọng đặc biệt: “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, rồi sẽ sớm trở thành ngôi sao xuất chúng. Tôi ước gì cậu ấy chơi cho mình”. Nhưng ở Anfield, sự kiên nhẫn của khán giả không phải là vô hạn.

Lộ trình thích nghi và niềm tin nội bộ

Liverpool hiểu rõ sự khác biệt khắc nghiệt giữa Bundesliga và Premier League. Trường hợp của Timo Werner, Kai Havertz, Jadon Sancho hay thậm chí Ryan Gravenberch - người cần một năm mới hòa nhập - là minh chứng. Với Wirtz, đội ngũ huấn luyện lựa chọn giải pháp “siêu nạp”: các bài tập tăng cơ bắp, cải thiện sức mạnh để anh đủ sức chịu đựng va chạm và cường độ trận đấu tại Anh.

HLV Arne Slot thẳng thắn: “Chúng tôi không cần dạy Flo cách chơi bóng. Vấn đề chỉ là thích nghi với cường độ Premier League. Cậu ấy tiến bộ qua từng trận, khỏe hơn, tự tin hơn. Điều quan trọng nhất là Flo luôn muốn có bóng, không ngừng thử thách chính mình”.

Thực tế, dấu hiệu tích cực đã xuất hiện. Trận thắng Atletico Madrid 3-2 giữa tuần qua được xem là màn trình diễn hay nhất của Wirtz kể từ khi khoác áo Liverpool: chủ động nhận bóng, dám cầm nhịp, dám xuyên phá. Các chuyên gia bóng đá Đức vẫn giữ nguyên niềm tin. Maximilian Koch (Abendzeitung) so sánh anh với Iniesta và De Bruyne; còn Heiko Niedderer (BILD) khẳng định Wirtz toàn diện hơn cả Musiala.

Với tính cách điềm đạm, sự hậu thuẫn của gia đình và quyết tâm tự hoàn thiện, Wirtz vẫn là quân bài chiến lược trong kế hoạch tái thiết Liverpool.

Trong nội bộ Liverpool, mức giá 116 triệu bảng thậm chí trở thành câu chuyện đùa, thay vì gánh nặng. Virgil van Dijk, người từng gọi điện động viên Wirtz trước khi ký hợp đồng, hiểu rằng tài năng này chỉ cần thời gian để bùng nổ.

Với tính cách điềm đạm, sự hậu thuẫn của gia đình và quyết tâm tự hoàn thiện, Wirtz vẫn là quân bài chiến lược trong kế hoạch tái thiết Liverpool. Có thể khởi đầu chưa bùng nổ, nhưng nếu derby Merseyside cuối tuần này là bước ngoặt, thì những lời chế giễu hôm nay sẽ nhanh chóng lùi vào dĩ vãng.

Bản hợp đồng 116 triệu bảng chưa cho thấy giá trị ngay lập tức, nhưng Liverpool tin rằng họ không mua một khoảnh khắc, mà đầu tư cho một hành trình dài. Và với Wirtz, hành trình ấy mới chỉ vừa bắt đầu.