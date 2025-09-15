Chuyện gì đang xảy ra với 'bom tấn' của Liverpool

Tiền vệ Florian Wirtz tiếp tục có màn trình diễn mờ nhạt dù Liverpool thắng 1-0 trước Burnley tại vòng 4 Premier League hôm 14/9.

Wirtz gây thất vọng trước Burnley. Ảnh: Reuters.

Trên sân Turf Moor, Wirtz không để lại nhiều dấu ấn. Anh không ghi bàn hay kiến tạo, chỉ thực hiện 4 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội nhưng hiệu quả thấp.

Những thống kê khác cũng phần nào cho thấy sự khó khăn của ngôi sao 22 tuổi: chỉ thắng 2/6 pha tranh chấp tay đôi, 1/4 lần không chiến thành công và để mất bóng tới 20 lần. Rõ ràng, Wirtz vẫn chưa thể thích nghi với môi trường đòi hỏi cường độ cao như Premier League.

Màn trình diễn này càng đáng chú ý hơn khi chỉ ít ngày trước đó, Wirtz lập siêu phẩm đá phạt vào lưới Bắc Ireland cho tuyển Đức tại vòng loại World Cup 2026. Pha lập công ấy từng mang đến hy vọng cho CĐV Liverpool, những người mong mỏi Wirtz sớm tỏa sáng.

Tuy nhiên, sau các trận đấu với Bournemouth, Newcastle, Arsenal và Burnley, bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng của Liverpool vẫn chật vật chứng tỏ mình khi bị đối thủ pressing quyết liệt.

HLV Arne Slot từng cảnh báo Wirtz về sự khó lường của mọi đối thủ tại Premier League. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả các đội tân binh như Sunderland, Leeds United hay chính Burnley cũng có thể gây ra nhiều vấn đề. Và thực tế cho thấy Wirtz gần như "tàng hình" trước lối chơi chặt chẽ của Burnley.

Nếu muốn xứng đáng với số tiền khổng lồ mà Liverpool bỏ ra, Wirtz cần nhanh chóng thích nghi, tìm lại sự tự tin và bùng nổ như những gì anh từng thể hiện tại Bundesliga.

