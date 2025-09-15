Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Donnarumma gây kinh ngạc

  • Thứ hai, 15/9/2025 06:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong ngày ra mắt Man City, Gianluigi Donnarumma giúp đội bóng mới thắng 3-0 ở derby Manchester tại vòng 4 Premier League hôm 14/9.

Donnarumma tỏa sáng trước MU. Ảnh: Reuters.

Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới MU. Nhưng sau trận đấu, tiền đạo người Na Uy lại gây chú ý khi dành những lời khen đặc biệt cho tân binh Donnarumma.

“Đừng quên nói về Donnarumma, anh ấy thi đấu xuất sắc ở trận vừa qua. Tôi sẵn sàng trao giải Cầu thủ hay nhất trận cho Donnarumma. Màn trình diễn của anh ấy thật khó tin!”, Haaland phát biểu sau trận.

Donnarumma gia nhập Man City từ PSG trong kỳ chuyển nhượng hè với mức phí 27 triệu euro. Ngay trong trận derby đầu tiên, thủ môn 26 tuổi cho thấy giá trị của mình khi có nhiều pha cứu thua quan trọng, góp phần giúp đội bóng của Pep Guardiola giữ sạch lưới.

Điểm nhấn của Donnarumma đến ở hiệp hai, sau khi tung người đẩy bóng điệu nghệ trước cú dứt điểm hiểm hóc của Bryan Mbeumo bên phía MU.

Không chỉ nhận được sự tôn vinh từ đồng đội, Donnarumma còn được cựu thủ môn lừng danh Edwin van der Sar đánh giá rất cao. Trong cuộc phỏng vấn với Gazzetta, huyền thoại từng khoác áo MU khẳng định: “Cậu ấy là một trong những thủ môn hay nhất châu Âu hiện tại, giống như Manuel Neuer từng thống trị trong nhiều năm trước khi dính chấn thương".

Theo Van der Sar, Donnarumma đang nằm trong nhóm ba thủ môn hay nhất châu Âu, bên cạnh Ederson và Alisson. Đây là sự ghi nhận lớn cho thủ thành người Italy, vốn từng chịu nhiều áp lực trong màu áo PSG.

Duy Luân

  • Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

