Antony mất bóng 21 lần trong ngày ra mắt Betis

Antony chơi trọn vẹn cả trận nhưng không thể giúp Real Betis giành chiến thắng trước Levante tại vòng 4 La Liga rạng sáng 15/9.

Antony tịt ngòi trước Levante. Ảnh: Reuters.

Trong 90 phút thi đấu trên sân Ciudad de Valencia của Levante, Antony không ghi bàn hay kiến tạo. Anh chạm bóng 72 lần nhưng để mất bóng đến 21 lần, con số cao nhất trong đội hình Betis. Sau trận đấu, Real Betis hoà Levante với tỷ số 2-2.

Ở trận này, tiền đạo người Brazil tích cực dứt điểm khi tung ra 6 cú sút, trong đó có 3 lần trúng đích. Ngoài ra, anh cũng có 3 lần rê bóng thành công và thắng tranh chấp 6 lần. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để Antony cụ thể hóa nỗ lực bằng những bàn thắng.

Hai cầu thủ lập công cho Betis là Cucho Hernandez và đội trưởng Pablo Fornals. Trước đó, đội khách Betis bị Levante dẫn trước 2 bàn chỉ trong 10 phút đầu trận, nhờ các pha lập công của Ivan Romero và Etta Eyong.

Antony vẫn chưa tỏa sáng như kỳ vọng nếu so với mùa 2024/25, thời điểm anh bùng nổ với 9 bàn sau 26 trận trên mọi đấu trường. HLV Manuel Pellegrini kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn với Antony, khi cho rằng chân sút người Brazil đã không thi đấu nhiều trong mùa hè vừa qua mà chủ yếu tự tập luyện.

Trên bảng xếp hạng La Liga, Betis đứng ở vị trí thứ 10 với chỉ 1 chiến thắng từ đầu mùa. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Real Sociedad vào ngày 20/9.

