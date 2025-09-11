Ngoại hạng Anh khắc nghiệt với Wirtz

Florian Wirtz, bản hợp đồng đắt giá của Liverpool hè này, đang đối mặt với những khó khăn trong việc thích nghi tại Premier League.

Wirtz cảm nhận rõ sự khác biệt giữa Bundesliga và Premier League.

Cựu danh thủ Dietmar Hamann - người từng vô địch Champions League 2004/05 cùng Liverpool - cho rằng tiền vệ 22 tuổi cần làm nhiều hơn để chứng minh bản thân, bởi môi trường Bundesliga rất khác Premier League.

Trong cuộc phỏng vấn với Bild, Hamann thẳng thắn: “Florian (Wirtz) chưa thực sự hòa nhập tại Premier League. Phí chuyển nhượng rất lớn và cũng tạo lên áp lực. Bây giờ cậu ấy cần trưởng thành nhanh chóng. Premier League là một sân chơi khác - nhanh hơn, mạnh mẽ hơn về thể chất, và ba trận đầu tiên của Wirtz cho Liverpool chỉ ở mức trung bình, nếu nói một cách nhẹ nhàng”.

Hamann nhấn mạnh rằng rằng Wirtz cần được thông cảm vì sự khác biệt giữa Bundesliga và Premier League: “Hiệp hai trận gặp Arsenal là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy thực sự góp phần vào lối chơi tấn công của Liverpool. Nhưng Wirtz cần ghi bàn hoặc làm điều gì đó để lấy lại sự tự tin. Khác biệt giữa Bundesliga và Premier League rất lớn”.

Hôm 7/9, Wirtz ghi một bàn từ quả đá phạt trong chiến thắng 3-1 của Đức trước Bắc Ireland tại vòng loại World Cup 2026, nhưng trước đó, anh không để lại dấu ấn trong trận thua 0-2 trước Slovakia vào ngày 4/9. Từ đầu mùa, ngôi sao của Liverpool chơi mờ nhạt trong cả ba vòng đầu Premier League 2025/26.