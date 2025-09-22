Rashford bị trừng phạt trong chiến thắng của Barcelona

Marcus Rashford chỉ vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 3-0 của Barcelona trước Getafe ở vòng 5 La Liga rạng sáng 22/9.

Theo AS, HLV Hansi Flick quyết định gạch tên Rashford khỏi đội hình xuất phát vì đến trễ 2 phút trong cuộc họp chiến thuật vào sáng 21/9 (giờ địa phương).

Tiền đạo người Anh chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị ở đầu hiệp hai trận gặp Getafe, không có bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Dù vậy, Rashford kịp để lại dấu ấn với đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn cho Dani Olmo (không được tính kiến tạo do bóng chạm chân cầu thủ Getafe).

Trong cơn mưa nặng hạt tại sân Estadi Johan Cruyff, Barcelona vẫn giành chiến thắng 3-0 trước Getafe. Người hùng của đội chủ sân Camp Nou là Ferran Torres với cú đúp bàn thắng.

Torres cũng trở thành mối đe dọa trực tiếp cho Rashford ở suất đá chính trên hàng công Barcelona. Sau 5 trận tại La Liga mùa này, tiền đạo người Tây Ban Nha đã ghi 4 bàn và góp 1 kiến tạo.

Rashford bị HLV Hansi Flick trừng phạt. Ảnh: Reuters.

Ngoài Torres, bàn thắng còn lại cho đội chủ nhà được ghi bởi tiền vệ Dani Olmo. Đoàn quân của Flick tiếp tục cho thấy sự áp đảo trước Getafe khi kiểm soát bóng 72%, tung ra 16 cú dứt điểm, trong đó có 7 lần trúng đích.

Chiến thắng trước Getafe giúp Barcelona nối dài mạch ấn tượng với 11 chiến thắng trong 13 trận sân nhà gần nhất tại LaLiga. Đội chủ sân Camp Nou cũng bám sát đội đầu bảng Real Madrid khi chỉ kém 2 điểm sau 5 lượt trận.

Dù thất bại, Getafe vẫn có thành tích điểm số tốt nhất ở giai đoạn này trong nhiều mùa giải gần đây (9 điểm), xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng.

