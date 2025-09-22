Yamal đưa 20 người thân dự gala Quả bóng vàng

Thời khắc công bố chủ nhân Quả bóng vàng 2025 đang đến gần và mọi sự chú ý đang đổ dồn về Lamine Yamal.

Yamal sẵn sàng cho cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Theo tiết lộ từ tờ Mundo Deportivo, cầu thủ này chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm trọng đại tại Paris. Không chỉ đi cùng cha mẹ và em trai, Yamal còn mang theo một đoàn tùy tùng đặc biệt gồm 20 thành viên trong gia đình.

Tất cả đều sẽ xuất hiện tại Nhà hát Chatelet trong những bộ trang phục sang trọng của Dolce & Gabbana được may đo riêng, tạo nên hình ảnh đẳng cấp cho cầu thủ trẻ và gia đình anh.

Đáng chú ý, Yamal còn lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc riêng ở thủ đô nước Pháp nếu như giành giải Cầu thủ nam xuất sắc. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy sự tự tin của chân sút sinh năm 2007 trước cơ hội đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất bước lên bục nhận giải.

Dù vậy, cuộc đua Quả bóng vàng vốn luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ. Yamal chắc chắn hiểu rằng không có gì được đảm bảo. Bài học từ Vinicius Junior năm ngoái, người chuẩn bị lễ ăn mừng hoành tráng nhưng chỉ về nhì, là minh chứng rõ ràng.

Trong khi đó, Ousmane Dembele, một ứng viên nặng ký khác cho giải thưởng cao nhất, bỏ ngỏ khả năng đến gala vào rạng sáng mai (23/9). Toàn đội PSG sẽ không góp mặt do bận thi đấu với Marseille ở Ligue 1. Trận đấu diễn ra lúc 1h rạng sáng cùng ngày.