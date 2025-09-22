Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bất ngờ với tiền thưởng cho chủ nhân Quả bóng vàng

  • Thứ hai, 22/9/2025 05:36 (GMT+7)
  • 05:36 22/9/2025

Cái tên được xướng lên ở bục nhận giải do France Football tổ chức sẽ không thu về dù chỉ 1 euro tiền thưởng.

Yamal đứng trước thời cơ lịch sử.

Theo AS, các giải thưởng do France Football trao tặng sẽ không kèm bất kỳ khoản tiền nào. Những gì Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric,... nhận trong quá khứ chỉ là một chiếc cúp hình Quả bóng không làm bằng vàng nguyên chất có giá trị khiêm tốn khoảng 3.000 euro.

Bù lại, việc giành Quả bóng vàng giúp cầu thủ tăng mạnh giá trị thương hiệu, được nhiều nhãn hàng săn đón, ký hợp đồng quảng cáo với mức thù lao khổng lồ, gấp nhiều lần tiền thưởng từ các giải cá nhân chính thức.

Trong hợp đồng thi đấu, nhiều ngôi sao hàng đầu (như Messi, Ronaldo, Mbappe…) thường có điều khoản thưởng riêng nếu họ giành Quả bóng vàng, số tiền có thể lên tới hàng triệu euro do câu lạc bộ chi trả. Theo báo chí Tây Ban Nha, Messi từng nhận 1 triệu euro từ Barca cho mỗi lần được vinh danh trong quá khứ.

Ngoài ra, giải thưởng này còn giúp tăng lương, giá trị chuyển nhượng và vị thế toàn cầu của cầu thủ.

Gala Quả bóng vàng 2025 diễn ra tại nhà hát Chalelet (Paris) lúc 2h30 ngày 23/9 (giờ Hà Nội). Lamine Yamal đã mời 20 người thân để chuẩn bị cho khoảnh khắc lịch sử. Trong khi đó, Real Madrid được cho là sẽ không đến Paris. Đây là động thái đáp trả đơn vị tổ chức sau khi Vinicius trượt giải vào tay Rodri của Man City vào năm ngoái.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Quả bóng vàng làm hại Vinicius

Vinicius Jr sụt giảm phong độ đáng kể kể từ khi thất bại trước tiền vệ Rodri trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2024 vào tháng 10/2024.

18:00 21/9/2025

Duy Anh

Đọc tiếp

