Onana kiến tạo ở CLB mới

Rạng sáng 21/9, Andre Onana kiến tạo giúp Trabzonspor có trận hòa 1-1 trước Gaziantep ở vòng 6 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Onana ghi dấu ấn đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Phút 70 trận đấu trên sân Papara Park, Andre Onana đưa bóng ra xa vùng cấm rồi thực hiện một cú phát điểm rơi đầy khó chịu. Paul Onuachu tận dụng sức càn lướt để thoát khỏi sự đeo bám từ hậu vệ đội khách, trước khi dứt điểm hạ nốt thủ môn, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Theo thống kê từ Transfermarkt, Onana có đường kiến tạo đầu tiên sau 8 năm thi đấu. Trước đó, anh góp một đường chuyền thành bàn trong trận thắng 4-1 của Ajax trước AZ vào tháng 4/2017. Khoảnh khắc tỏa sáng của thủ thành người Cameroon giúp Trabzonspor thoát khỏi trận thua muối mặt trên sân nhà.

Trabzonspor tạo thế trận lấn lướt, tung đến 26 cú sút nhưng không hiệu quả. Ở chiều ngược lại, Gaziantep chơi nhún nhường và chỉ có đúng một lần đưa bóng đi trúng đích nhưng ngay lập tức mang về bàn thắng.

Phút 39, Kevin Rodrigues tận dụng cơ hội từ một quả phạt góc để bắt volley quyết đoán từ ngoài vùng cấm, đưa bóng xuyên qua hàng loạt cầu thủ rồi găm vào lưới. Onana bị khuất tầm nhìn nên đứng bất động.

Kể từ khi gia nhập Trabzonspor, Onana chưa được hưởng niềm vui chiến thắng. Ở vòng trước, đội bóng của anh để thua Fenerbahce 0-1. Hiện tại, Onana cùng đồng đội đứng thứ 4 tại Super Lig sau 6 trận, vị trí có vé dự Conference League.