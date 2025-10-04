Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Inter Miami chiêu mộ cựu sao Real Madrid

  Thứ bảy, 4/10/2025
Inter Miami đang tiến hành các cuộc đàm phán chuyển nhượng để chiêu mộ hậu vệ trái Sergio Reguilon, động thái gây bất ngờ cho nhiều người.

Reguilón, 28 tuổi, không tìm được bến đỗ mới trước khi kỳ chuyển nhượng châu Âu đóng cửa vào tháng 9.

Theo Marca, Reguilon bày tỏ sự hào hứng với lời đề nghị từ Inter Miami dù anh có nhiều lựa chọn khác trên bàn đàm phán. Việc gia nhập Inter Miami sẽ giúp Reguilon có cơ hội thi đấu cùng Messi hay Luis Suarez, những đối thủ của hậu vệ này trong quá khứ tại La Liga.

Reguilon là sản phẩm của lò đào tạo Real Madrid, từng chơi cho Tottenham Hotspur hay Atletico Madrid. Anh đang là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với "Gà trống" hồi cuối mùa 2023/24.

Việc Inter Miami chiêu mộ Reguilon nằm trong kế hoạch tăng cường hàng thủ của CLB, nhưng gây tranh cãi vì Jordi Alba đang chơi tốt ở vị trí hậu vệ trái. Dẫu vậy, việc ký với Reguilon theo dạng tự do sẽ giúp đội bóng Florida có thêm lựa chọn ở cánh trái, bởi cựu sao Real khá đa năng khi chơi được trong vai trò tiền vệ hoặc thậm chí tiền đạo.

Sau khi Sergio Busquets chính thức xác nhận sẽ treo giày khi mùa giải MLS 2025 khép lại, Inter Miami đang tích cực tìm kiếm thêm các cầu thủ nổi tiếng từ châu Âu để gia cố lực lượng.

