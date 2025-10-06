Pep Guardiola bỏ xa Sir Alex Ferguson

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rạng sáng 6/10, Pep giúp Man City đánh bại Brentford 1-0, qua đó trở thành huấn luyện viên chạm mốc 250 chiến thắng nhanh nhất lịch sử khi dẫn dắt một CLB Premier League.

Theo Opta, Pep Guardiola chỉ cần 349 trận để đạt thành tích này. HLV trưởng của Man City bỏ xa Sir Alex Ferguson, người cần đến 404 trận. Đứng thứ 3 là Arsene Wenger với 423 trận. Người đứng thứ 4 là David Moyes với 643 trận.

Trận thắng tưng bừng ở derby Manchester giúp Man City lấy lại sự tự tin, qua đó trỗi dậy mạnh mẽ với 3 chiến thắng trong 4 vòng gần nhất. Cộng với việc Liverpool, Arsenal đôi khi ngã ngựa, "The Cityzens" lúc này chỉ còn kém ngôi đầu vỏn vẹn 3 điểm.

Chuỗi phong độ ấn tượng của đội chủ sân Etihad có công lớn từ Erling Haaland. Tiền đạo sinh năm 2000 đã ghi bàn trong 7 trận liền ở mọi đấu trường và chạm mốc 18 pha lập công khi mùa giải mới diễn ra được 2 tháng. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, cựu cầu thủ Dortmund đang dẫn đầu cuộc đua giành Giày vàng với 8 bàn thắng, nhiều hơn 2 so với người xếp sau là Antoine Semenyo của Bournemouth.

Nếu tính cả các trận đấu ở cấp tuyển, Haaland đã lập công trong 9 lần ra sân liên tiếp. Đây chính là chuỗi ghi bàn dài nhất sự nghiệp của cầu thủ 25 tuổi.

Sau kỳ nghỉ quốc tế, thầy trò Pep Guardiola sẽ trở về Ngoại hạng Anh để đối đầu Everton, CLB vừa chấm dứt mạch bất bại của Crystal Palace.

