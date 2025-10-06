Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hành động đẹp của Grealish

  • Thứ hai, 6/10/2025 05:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Jack Grealish đã để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng 2-1 của Everton trước Crystal Palace, không chỉ với pha lập công phút 90+6 mà còn bằng hành động ý nghĩa sau trận đấu.

Grealish nhường giải Cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: Reuters.

Grealish sắm vai người hùng giúp Everton giành 3 điểm ở vòng 7 Premier League hôm 5/10. Trong lúc phỏng vấn cùng đài Sky Sports, Grealish được thông báo sẽ nhận giải Cầu thủ hay nhất trận. Tuy nhiên, ngôi sao người Anh bất ngờ đề nghị trao danh hiệu đó cho một cầu thủ của Crystal Palace.

Theo Grealish, tiền vệ trẻ Adam Wharton của Palace mới là người chơi nổi bật nhất trên sân. Cựu sao Man City chia sẻ: “Tôi có một bàn thắng và bốn kiến tạo từ đầu mùa, đó là điều một cầu thủ chạy cánh hướng tới. Nhưng hôm nay thật khó khăn vì Palace là một đội rất mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ tuyệt vời. Tôi thấy giải Cầu thủ hay nhất trận có lẽ sẽ được trao cho tôi, nhưng tôi nghĩ Adam Wharton mới là người xứng đáng nhất”.

Wharton là trụ cột của Palace mùa này khi ra sân 6/7 trận tại Premier League. Trước Everton, tiền vệ 21 tuổi cũng ghi dấu ấn nhờ khả năng cầm bóng và tranh chấp mạnh mẽ ở tuyến giữa. Wharton góp công giúp Palace duy trì chuỗi 18 trận bất bại, trước khi bị phá vỡ bởi Everton của Grealish.

Phát biểu sau trận, Grealish cũng bày tỏ sự phấn khích sau bàn thắng quý giá: “Tôi chạy thẳng tới chỗ bố mẹ sau pha lập công đặc biệt đó. Bàn thắng này dành tặng toàn bộ CĐV Everton vì đã chào đón tôi nồng nhiệt”.

Everton đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League với 11 điểm, trong khi Palace đứng thứ 6.

Khoảnh khắc gây chú ý sau trận thắng của MU Altay Bayindir chủ động tiến tới chúc mừng Senne Lammens sau màn ra mắt giúp MU thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Premier League đêm 4/10.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Grealish Everton Crystal Palace Grealish everton

  • Everton

    Everton

    Everton F.C là một câu lạc bộ bóng đá ở Liverpool, Anh đang thi đấu tại Premier League. Câu lạc bộ đã tham gia vào giải đấu hàng đầu với kỷ lục 114 mùa giải và giành chức vô địch giải vô địch 9 lần và FA Cup năm lần.

    • Thành lập: 1878
    • Biệt danh: The Toffees, The Blues
    • Sân vận động: Goodison Park, Liverpool

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

Ansu Fati thang hoa hinh anh

Ansu Fati thăng hoa

3 giờ trước 04:45 6/10/2025

0

Rạng sáng 5/10, cựu số 10 Barcelona ghi 2 bàn trong trận hòa 2-2 của Monaco trước Nice.

Pep Guardiola bo xa Sir Alex Ferguson hinh anh

Pep Guardiola bỏ xa Sir Alex Ferguson

3 giờ trước 04:45 6/10/2025

0

Rạng sáng 6/10, Pep giúp Man City đánh bại Brentford 1-0, qua đó trở thành huấn luyện viên chạm mốc 250 chiến thắng nhanh nhất lịch sử khi dẫn dắt một CLB Premier League.

La Liga bien Rashford thanh tro cuoi hinh anh

La Liga biến Rashford thành trò cười

3 giờ trước 04:46 6/10/2025

0

Tiền đạo sinh năm 1997 được trao giải Cầu thủ hay nhất dù Barca thảm bại 1-4 trước Sevilla vào rạng sáng 6/10.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý