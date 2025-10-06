Hành động đẹp của Grealish

Jack Grealish đã để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng 2-1 của Everton trước Crystal Palace, không chỉ với pha lập công phút 90+6 mà còn bằng hành động ý nghĩa sau trận đấu.

Grealish nhường giải Cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: Reuters.

Grealish sắm vai người hùng giúp Everton giành 3 điểm ở vòng 7 Premier League hôm 5/10. Trong lúc phỏng vấn cùng đài Sky Sports, Grealish được thông báo sẽ nhận giải Cầu thủ hay nhất trận. Tuy nhiên, ngôi sao người Anh bất ngờ đề nghị trao danh hiệu đó cho một cầu thủ của Crystal Palace.

Theo Grealish, tiền vệ trẻ Adam Wharton của Palace mới là người chơi nổi bật nhất trên sân. Cựu sao Man City chia sẻ: “Tôi có một bàn thắng và bốn kiến tạo từ đầu mùa, đó là điều một cầu thủ chạy cánh hướng tới. Nhưng hôm nay thật khó khăn vì Palace là một đội rất mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ tuyệt vời. Tôi thấy giải Cầu thủ hay nhất trận có lẽ sẽ được trao cho tôi, nhưng tôi nghĩ Adam Wharton mới là người xứng đáng nhất”.

Wharton là trụ cột của Palace mùa này khi ra sân 6/7 trận tại Premier League. Trước Everton, tiền vệ 21 tuổi cũng ghi dấu ấn nhờ khả năng cầm bóng và tranh chấp mạnh mẽ ở tuyến giữa. Wharton góp công giúp Palace duy trì chuỗi 18 trận bất bại, trước khi bị phá vỡ bởi Everton của Grealish.

Phát biểu sau trận, Grealish cũng bày tỏ sự phấn khích sau bàn thắng quý giá: “Tôi chạy thẳng tới chỗ bố mẹ sau pha lập công đặc biệt đó. Bàn thắng này dành tặng toàn bộ CĐV Everton vì đã chào đón tôi nồng nhiệt”.

Everton đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League với 11 điểm, trong khi Palace đứng thứ 6.

Khoảnh khắc gây chú ý sau trận thắng của MU Altay Bayindir chủ động tiến tới chúc mừng Senne Lammens sau màn ra mắt giúp MU thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Premier League đêm 4/10.