Napoli ra phán quyết tương lai Hojlund

  • Thứ hai, 6/10/2025 05:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ban lãnh đạo Napoli hài lòng và sẵn sàng mua đứt Rasmus Hojlund vào mùa hè tới.

Hojlund thăng hoa ở Napoli. Ảnh: Reuters.

Nhà báo Fabrizio Romano cho biết Napoli sẵn sàng trả thêm 44 triệu euro cho MU để mua đứt Hojlund, sau khi đã chi 6 triệu euro phí mượn tiền đạo này vào mùa hè vừa qua.

Nguồn tin nói trên cũng khẳng định thương vụ gần như chắc chắn được kích hoạt bởi Napoli, khi CLB Italy xem Hojlund là tương lai của đội bóng. Ban lãnh đạo Napoli cũng tin tưởng chân sút người Đan Mạch có thể gắn bó lâu dài với sân Diego Armando Maradona.

Niềm tin đó càng được củng cố sau màn trình diễn chói sáng của chân sút sinh năm 2003 thời gian gần đây. Rạng sáng 6/10, Hojlund ghi bàn thắng quyết định giúp Napoli lội ngược dòng đánh bại Genoa 2-1 tại vòng 6 Serie A. Đây là trận đấu mà Napoli gặp nhiều khó khăn nhưng sự tỏa sáng đúng lúc của tiền đạo trẻ đã giúp đội bóng giành trọn 3 điểm.

Trong 2 trận gần nhất, Hojlund đã ghi tới 3 bàn, nâng tổng số pha lập công kể từ khi cập bến Italy lên con số 4. Sau giai đoạn đầu cần thời gian thích nghi, cựu cầu thủ MU đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt cả về tâm lý thi đấu lẫn hiệu quả dứt điểm.

Tại Serie A, Hojlund phát huy triệt để lợi thế về tốc độ, khả năng bứt tốc ở những pha phản công nhanh và chọn vị trí thông minh trong vùng cấm.

Duy Luân

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

