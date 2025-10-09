Mẹ Mbappe lên tiếng về cáo buộc hiếp dâm của con trai

Fayza Lamari, mẹ của Kylian Mbappe, vừa tiết lộ những góc khuất trong cuộc sống của con trai.

Mbappe từng vướng cáo buộc hiếp dâm vào năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Bà Lamari thừa nhận giữa bản thân và Mbappe từng xảy ra mâu thuẫn trong năm 2024, thời điểm tiền đạo người Pháp gặp nhiều áp lực cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

“Tôi tranh cãi với con trai khi mọi chuyện không suôn sẻ. Tôi hỏi nó có muốn có bạn gái không, nó đáp lại: ‘Mẹ có thấy người phụ nữ nào chịu nổi trong hoàn cảnh này không?’”, bà Lamari kể lại.

Mẹ của Mbappe cũng nhắc đến giai đoạn đầy sóng gió khi tiền đạo của Real Madrid vướng vào một cuộc điều tra ở Thụy Điển hồi tháng 10/2024, liên quan đến cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục.

“Tôi tin tưởng Kylian, nhưng vẫn hỏi nó: ‘Con có làm chuyện đó không?’ Nó đáp: ‘Mẹ thôi đi, mẹ ảo tưởng rồi!’. Đó là chuyến đi duy nhất gia đình chúng tôi không tổ chức và phải trả giá vì điều đó", bà Lamari nói.

Thời điểm đó, một phụ nữ tố cáo ngôi sao bóng đá người Pháp tấn công cô trong phòng khách sạn ở Stockholm và gửi đơn khiếu nại vào tháng 10. Vụ việc trùng với thời điểm Mbappe và bạn bè có chuyến đi bí mật đến Thụy Điển.

Nhưng sau hai tháng điều tra, văn phòng công tố ở Stockholm tuyên bố không đủ bằng chứng và khép lại vụ việc. Mbappe cũng chưa từng nhận “thông báo về việc bị nghi ngờ phạm tội".

Dù gặp nhiều rắc rối nơi hậu trường, Mbappe vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Real Madrid. Từ đầu mùa 2025/26, tiền đạo người Pháp đã ghi 14 bàn trên mọi đấu trường.

