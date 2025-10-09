Kluivert bất mãn

HLV Patrick Kluivert thất vọng sau khi tuyển Indonesia để thua Saudi Arabia 2-3 tại lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á rạng sáng 9/10.

Kluivert tiếc cho thất bại của Indonesia. Ảnh: Reuters.

Chiến lược gia người Hà Lan cho rằng đây là một kết quả không công bằng với những gì các học trò thể hiện trên sân. “Bóng đá là vậy. Chúng tôi khởi đầu rất tốt, thậm chí ghi bàn dẫn trước, nhưng lại để lọt lưới những bàn thua dễ dàng. Dù vậy, toàn đội chiến đấu với tinh thần rất cao. Tôi nghĩ kết quả này là không công bằng", Kluivert chia sẻ trên Kooora.

Indonesia nhập cuộc tự tin và có bàn mở tỷ số ngay trong hiệp một nhờ cú đá phạt đền chính xác của Kevin Diks. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung trong khâu phòng ngự khiến Indonesia phải trả giá khi Saudi Arabia tận dụng tốt các cơ hội để ngược dòng giành chiến thắng 3-2.

Dù thất bại, Kluivert vẫn đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ và nhấn mạnh rằng đội bóng chỉ thiếu một chút may mắn để có thể rời sân với ít nhất một điểm.

“Trận thua này là điều tồi tệ với chúng tôi. Chúng tôi khởi đầu tốt nhưng vận may không đứng về phía mình. Giờ là lúc phải tập trung cho trận đấu tiếp theo với Iraq", HLV 48 tuổi nhấn mạnh.

Indonesia buộc phải đánh bại Iraq vào ngày 12/10 nếu muốn giữ hy vọng giành suất đá play-off vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

