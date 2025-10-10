Bước ngoặt lớn với Rashford

Huấn luyện viên Hansi Flick đang lên kế hoạch thử nghiệm Marcus Rashford ở vai trò tiền đạo cắm ở Barcelona, tạo ra sự thay đổi đáng chú ý trong chiến thuật của đội bóng.

Rashford đang tận hưởng thời gian ở Tây Ban Nha.

Theo Mundo Deportivo, ý tưởng để Rashford đá trung phong được HLV Flick ấp ủ từ lâu. Thế nhưng, trong giai đoạn đầu mùa, chân sút tuyển Anh chủ yếu vẫn được sử dụng ở hai cánh.

Theo kế hoạch, nếu Rashford sẵn sàng, HLV Flick có thể thử nghiệm anh ở vai trò mới này ngay trong trận đấu sắp tới gặp Girona tại La Liga. Động thái này cho thấy sự linh hoạt trong tư duy chiến thuật của Flick, nhằm khai thác tiềm năng của Rashford.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Flick, ngôi sao 27 tuổi ghi 3 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 10 trận từ đầu mùa. Anh mang lại tốc độ, kỹ thuật và sự bùng nổ mà hàng công "Blaugrana" còn thiếu.

Sau màn trình diễn chói sáng của Rashford thời gian qua, đội bóng xứ Catalonia xem xét kích hoạt điều khoản mua đứt anh ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, thay vì chờ đến cuối mùa.

Rashford từng quyết định giảm 30% tiền lương để được khoác áo Barcelona hè này. Đổi lại, đội chủ sân Camp Nou sẽ trả toàn bộ thu nhập 12,8 triệu euro/năm của tiền đạo người Anh thay vì chia phần trăm với MU. Song, nếu muốn được Barca mua đứt, Rashford dự kiến phải giảm thêm ít nhất 50% lương hiện tại, tương đương khoảng 6,5 triệu euro/mùa.