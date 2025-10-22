Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Barcelona vỡ mộng

  • Thứ tư, 22/10/2025 20:03 (GMT+7)
  • 20:03 22/10/2025

Kế hoạch đá trận La Liga đầu tiên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha của Barcelona sụp đổ chỉ vài tháng trước ngày diễn ra.

Barcelona không thể kiếm thêm thu nhập khi trận đấu ở Mỹ bị hủy.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) chấp thuận ý tưởng tổ chức trận Villarreal - Barcelona tại sân Hard Rock (Miami) vào ngày 20/12. RFEF coi đây là bước đột phá trong kế hoạch toàn cầu hóa giải đấu.

Tuy nhiên, quyết định vấp phải phản ứng dữ dội. Trước sức ép ngày càng lớn, đối tác tổ chức Relevent - đơn vị phụ trách thị trường Bắc Mỹ của La Liga, phải tuyên bố hủy sự kiện.

Trong thông báo chính thức, La Liga bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng đây là cơ hội lịch sử bị đánh mất trong hành trình quốc tế hóa bóng đá Tây Ban Nha.

Thế nhưng, cơn thịnh nộ lớn nhất đến từ Chủ tịch Fernando Roig Negueroles của Villarreal khi ông biết tin ngay giữa trận gặp Man City ở Champions League. Theo tờ Marca, ông Roig đứng bật dậy, vung tay tỏ rõ sự bực tức, rồi gọi điện liên tục ngay trên khán đài.

Sau trận, ông lên tiếng gay gắt: "Tôi coi đây là hành động thiếu tôn trọng toàn bộ CLB, các lãnh đạo, cầu thủ và người hâm mộ. Làm việc gì cũng phải có trách nhiệm, không thể tuyên bố rồi lại rút lui một cách tùy tiện như vậy".

Về phía Barcelona, CLB phát đi thông báo tôn trọng và chấp nhận quyết định, song thừa nhận rất tiếc vì bỏ lỡ cơ hội mở rộng hình ảnh của giải đấu ở thị trường có tiềm năng lớn như Mỹ.

Dù La Liga chưa thể đưa trận đấu chính thức ra nước ngoài, mô hình "xuất khẩu” bóng đá Tây Ban Nha không phải mới. Siêu Cúp Tây Ban Nha được tổ chức tại Saudi Arabia 4 trong 5 mùa gần nhất, mang về doanh thu khổng lồ cho Liên đoàn.

Minh Nghi

Barcelona vỡ mộng

