Yamal tặng bàn thắng cho bạn gái hơn 7 tuổi

  • Thứ tư, 22/10/2025 10:07 (GMT+7)
  • 10:07 22/10/2025

Rạng sáng 22/10, chiến thắng 6-1 của Barcelona trước Olympiacos ở vòng phân hạng Champions League được tô điểm bởi khoảnh khắc cá nhân đầy cảm xúc của Lamine Yamal.

Bạn gái tới sân cổ vũ Yamal ở trận thắng Olympiacos.

Phút 68, khi tỷ số đang là 2-1, trọng tài cho Barcelona hưởng phạt đền. Yamal tự tin bước lên chấm 11 m và lạnh lùng dứt điểm nâng tỷ số lên 3-1. Bàn thắng này mang tính bước ngoặt, mở ra chiến thắng tưng bừng cho đội bóng của Hansi Flick.

Ngay sau khi ghi bàn, Yamal thực hiện màn ăn mừng quen thuộc với động tác đội vương miện, biểu tượng "King Yamal" dần trở thành thương hiệu cá nhân của anh. Nhưng lần này, anh thêm cử chỉ lạ khi đưa tay ra hiệu như đang "nghe người khác nói", rồi chỉ xuống quả bóng, như lời nhắn gửi: "Cứ nói đi, tôi vẫn lên tiếng".

Màn ăn khiến khán đài sân Lluis Companys bùng nổ. Trên khán đài, Nicki Nicole, nữ ca sĩ người Argentina cũng dõi theo từng bước chạy của anh. Cú máy cận cảnh gương mặt Nicki mỉm cười, vỗ tay nhanh chóng trở thành hình ảnh được chia sẻ rộng rãi sau trận.

Các bình luận viên sóng truyền hình cũng không bỏ lỡ chi tiết ấy, nhấn mạnh rằng Yamal dường như muốn gửi lời đáp trả những hoài nghi, đồng thời dành tặng bàn thắng cho người bạn gái đang cổ vũ mình trên khán đài.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 6-1, nhưng không hề dễ dàng cho Barcelona. Olympiacos khởi đầu đầy khó chịu, chỉ đến khi Fermin Lopez lập cú đúp, cộng thêm chiếc thẻ đỏ của Santiago Hezze bên phía đội khách, thế trận mới nghiêng hẳn về phía "Blaugrana".

Minh Nghi

