Rashford biến cú đá hỏng của Yamal thành bàn thắng

  • Thứ tư, 22/10/2025 08:52 (GMT+7)
Rạng sáng 22/10, Marcus Rashford gây sốt khi ghi bàn sau cú đá hỏng của Lamine Yamal, giúp Barcelona đè bẹp Olympiakos 6-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Rashford ghi bàn sau cú đá hỏng của Yamal.

Một tài khoản nổi tiếng chuyên viết về Barcelona viết trên X: "Hãy nhìn cái cách Yamal xử lý bóng vụng về trước khi Rashford tự tạo ra bàn thắng đầu tiên từ hư không. Chúa ơi, đây lại là mùa Quả bóng Vàng của cậu ta rồi (ý mỉa mai Yamal - PV)".

Yamal vẫn ghi bàn trận này, nhưng cảm giác chưa lấy lại phong độ tốt nhất sau chấn thương. Cầu thủ trẻ còn vướng vào loạt tranh cãi như được Barcelona đối xử khác biệt so với phần còn lại, đồng thời bị chỉ trích tập trung quá mức vào mối quan hệ tình cảm với nữ ca sĩ Nicki Nicole.

Ngược lại, Rashford đang bùng nổ. Câu nói "tạo bàn thắng từ hư không" không hề cường điệu. Trong tình huống ấy, Rashford xoay người dứt điểm chớp nhoáng ở góc hẹp, khiến hàng thủ Olympiakos hoàn toàn sững sờ. Bàn thắng góp công vào chiến thắng, còn mạng xã hội thì nổ tung với hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Người hâm mộ gọi đó là "phiên bản tốt nhất của Rashford năm 2020", khi anh từng một mình xoay chuyển thế trận trong những thời khắc khó tin.

Barcelona có thể chiêu mộ Rashford chỉ theo dạng cho mượn, nhưng hiệu ứng mà anh mang lại đang vượt xa kỳ vọng. Rashford có 4 bàn thắng cùng 1 kiến tạo tại Champions League mùa này. Tổng cộng, ngôi sao MU góp công vào 9 bàn thắng cho Barca.

Minh Nghi

