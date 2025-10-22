Rashford tỏa sáng trong trận thắng 6-1 của Barca

Rạng sáng 22/10, tuyển thủ Anh ghi 2 bàn giúp Barcelona nhấn chìm Olympiacos ở vòng phân hạng Champions League trên sân nhà.

Rashford chơi ấn tượng ở Champions League.

Người hâm mộ tại Lluís Companys chứng kiến màn trình diễn thăng hoa của Marcus Rashford cùng đồng đội. Cựu tiền đạo MU tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, trong khi Fermin Lopez ghi hat-trick giúp Barcelona nâng chuỗi thắng trước các CLB Hy Lạp lên con số 8.

Olympiacos nhập cuộc đầy hứng khởi, khi Daniel Podence thử thách Wojciech Szczesny chỉ sau 20 giây thi đấu. Tuy nhiên, Barcelona nhanh chóng lấy lại thế trận và bắt đầu dồn ép đối thủ.

Marcus Rashford tung cú sút ngẫu hứng vọt xà, trước khi Fermin kết hợp ăn ý với Lamine Yamal để mở tỷ số bằng cú dứt điểm quyết đoán trong vùng cấm ở phút thứ 7.

Sau khi trung vệ Chiquinho buộc phải rời sân vì chấn thương, hàng thủ Olympiacos mắc sai lầm, tạo cơ hội để Fermin nhân đôi cách biệt cho Barcelona ở phút 39.

Barca thăng hoa trên sân nhà.

Sang hiệp hai, Olympiacos được hưởng phạt đền sau tình huống Eric Garcia để bóng chạm tay, và Ayoub El Kaabi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Santiago Hezze nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, khiến đội khách chỉ còn 10 người.

Barcelona lập tức tràn lên và ghi liền 3 bàn. Phút 68, Lamine Yamal sút phạt đền thành công. 6 phút sau, Rashford lập cú đúp bằng một cú sút lòng trong chân phải quyết đoán. Đến phút 76, Fermin tận dụng tình huống lộn xộn trong vùng cấm để tung cú volley kỹ thuật, hoàn tất hat-trick.

Phút 79, Rashford ấn định thắng lợi 6-1 cho chủ nhà với một pha làm bàn đẹp mắt từ sát vạch 16,5 m, qua đó nâng tổng số bàn thắng tại Champions League mùa này lên con số 4, đi kèm với đó là 1 kiến tạo. Tổng cộng, tuyển thủ Anh đã góp công vào 9 bàn thắng cho Barca ở mùa này.