Pha bóng gây phẫn nộ ở trận thắng của Barcelona

  • Thứ tư, 22/10/2025 07:38 (GMT+7)
Tấm thẻ đỏ của Santiago Hezze trở thành bước ngoặt định mệnh, mở ra "cơn mưa bàn thắng" cho Barcelona trước Olympiakos trên sân Montjuic rạng sáng 22/10.

Tình huống gây bức xúc trong trận.

Fermin Lopez lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp, Marcus Rashford tiếp tục phong độ thăng hoa với cú đúp, giúp Barcelona vùi dập Olympiakos 6-1 tại vòng phân hạng Champions League, nhưng trận đấu gây tranh cãi bởi tấm thẻ đỏ của Santiago Hezze.

Đội khách Olympiakos thắp lại hy vọng khi Ayoub El Kaabi rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm phạt đền ở phút 54. Nhưng chỉ 3 phút sau, mọi thứ sụp đổ khi Hezze nhận thẻ vàng thứ hai vì pha va chạm mà đoạn video quay chậm cho thấy anh gần như chỉ chạm nhẹ vào Marc Casado.

Quyết định này khiến cầu thủ và ban huấn luyện Olympiakos bức xúc phản ứng dữ dội, nhưng trọng tài vẫn giữ nguyên quan điểm. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên cũng không hài lòng.

"VAR đâu sao không vào cuộc", "Quyết định tệ nhất lịch sử Champions League", "VAR biến mất khi người ta cần nhất", "Thật không công bằng cho Olympiakos", "Không bao giờ là thẻ phạt"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Kể từ thời điểm đó, Barcelona như "mở cổng trời". Với lợi thế hơn người, đội chủ sân Montjuic ghi liền 4 bàn trong vỏn vẹn 11 phút. Lopez hoàn tất cú hat-trick, Lamine Yamal lập công từ chấm phạt đền, còn Rashford khép lại đêm diễn tưng bừng bằng bàn thắng thứ 4 trong 3 trận Champions League mùa này.

Chiến thắng đậm giúp Barcelona nắm lợi thế ở vòng phân hạng mùa này, nhưng dư âm còn tranh cãi khi chiếc thẻ đỏ của Hezze được coi là bước ngoặt quyết định làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu.

