Real Madrid 'ngán tận cổ' vì Lamine Yamal

Phát biểu ngạo mạn của Lamine Yamal đang khiến không khí ở Valdebebas thêm phần sục sôi trước thềm trận El Clasico cuối tuần này.

Lamine Yamal liên tục có những phát ngôn khiêu khích Real Madrid.

Trong buổi trò chuyện cùng Gerard Pique và streamer nổi tiếng Ibai Llanos trên nền tảng Twitch, tài năng trẻ của Barcelona - Lamine Yamal - thẳng thừng cáo buộc: “Họ (Real Madrid) ăn cắp, than phiền và làm những chuyện tôi chẳng hiểu nổi”. Những lời này chẳng khác nào một cú châm ngòi cho lửa hận vốn luôn âm ỉ giữa hai đội.

Theo tiết lộ của Marca, phát ngôn của Yamal khiến các cầu thủ Real Madrid “phát chán và mệt mỏi”, nhiều người cho rằng cầu thủ 18 tuổi này là “đồng nghiệp tệ”, không tôn trọng những quy tắc bất thành văn giữa các cầu thủ chuyên nghiệp. Trong bối cảnh Barcelona vẫn đang vướng vào vụ Negreira - bê bối chi tiền cho cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha - lời nói của Yamal càng khiến Real Madrid cảm thấy “khó chấp nhận nổi”.

Phía Real tin rằng những lời công kích đó không thể biện minh cho sự non nớt của tuổi trẻ. Họ cho rằng Yamal hiểu rõ sức nặng của El Clasico và cố tình khuấy động không khí căng thẳng trước trận đấu. Dù vậy, thay vì phản ứng gay gắt, các cầu thủ Real chọn cách biến sự bực tức thành động lực thi đấu, coi phát biểu của Yamal như “liều doping tinh thần” cho cuộc đại chiến sắp tới tại Bernabeu - nơi ngôi đầu La Liga sẽ được định đoạt.

Đây không phải lần đầu Lamine Yamal khiến cầu thủ Real Madrid khó chịu. Từ những pha ăn mừng khiêu khích đến lời nói đậm chất “ngông” trên mạng xã hội, cầu thủ trẻ của Barca đang dần tạo nên hình ảnh “kẻ gây hấn” trong mắt đối thủ. Và giờ đây, khi cả hai đội chuẩn bị chạm trán, lời nói của anh có thể trở thành tia lửa cuối cùng thổi bùng ngọn lửa Clasico - nơi mọi cảm xúc, danh dự và tự tôn của hai gã khổng lồ Tây Ban Nha lại được đặt lên bàn cân.