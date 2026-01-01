Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mức giá để MU sở hữu Neves

  • Thứ năm, 1/1/2026 18:26 (GMT+7)
  • 41 phút trước

MU nổi lên là một trong những đội bóng theo đuổi quyết liệt nhất tiền vệ Ruben Neves của Al-Hilal ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Neves sẵn sàng trở lại Anh chơi bóng.

Hợp đồng hiện tại của Neves với Al-Hilal sẽ hết hạn vào tháng 6/2026. Theo AS, đội bóng Saudi Arabia sẵn sàng để anh ra đi trong mùa đông với mức giá khoảng 17,5 triệu bảng. Con số này thấp hơn rất nhiều so với khoản phí 47 triệu bảng mà Al-Hilal bỏ ra để chiêu mộ Neves từ Wolves vào hè 2023.

MU được cho là rất quan tâm tới Neves, song thương vụ vẫn tiềm ẩn không ít rào cản. AS cho hay Neves đặt mục tiêu trở lại môi trường đỉnh cao châu Âu và đặc biệt khao khát được thi đấu tại Champions League. Ở tuổi 28, anh mong muốn có cơ hội chinh phục đấu trường danh giá này trước khi bước sang tuổi 30.

Được biết, MU có những cuộc tiếp xúc với người đại diện của Neves và xem anh như phương án thay thế Casemiro. Về chuyên môn, Neves vẫn duy trì hiệu suất ấn tượng với trung bình 2 pha tắc bóng, 4 lần tranh chấp tay đôi thành công, 7 tình huống thu hồi bóng mỗi trận, cùng hơn 50 đường chuyền và tỷ lệ rê bóng thành công 69%.

Dẫu vậy, việc Neves rời xa môi trường bóng đá Anh hơn 30 tháng cũng khiến MU cân nhắc, bởi Saudi Pro League có cường độ và tính cạnh tranh thấp hơn Premier League. Bù lại, với mức giá 17,5 triệu bảng, đây được xem là lựa chọn hợp lý ở giai đoạn giữa mùa.

Để trở lại châu Âu, Neves chắc chắn phải chấp nhận giảm mức lương 294.000 bảng mỗi tuần đang nhận tại Saudi Arabia. MU được cho là đề nghị mức đãi ngộ khoảng 150.000 bảng/tuần, tương đương với Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo.

Neves

