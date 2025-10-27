Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dàn sao Real Madrid 'hỏi tội' Lamine Yamal

  • Thứ hai, 27/10/2025 01:01 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Trận El Clasico tại Bernabeu đêm 26/10 khép lại không chỉ bằng chiến thắng 2-1 của Real Madrid, mà còn với một màn hỗn loạn nảy lửa giữa cầu thủ hai đội.

Yamal khiến dàn sao Real Madrid nổi đóa.

Tâm điểm là Lamine Yamal, ngôi sao tuổi teen của Barcelona. Anh trở thành mục tiêu công kích của gần như toàn bộ dàn sao Real sau tiếng còi mãn cuộc.

Theo SportMarca, Dani Carvajal là người đầu tiên tiến đến Lamine để “hỏi tội” vì những phát ngôn ngông cuồng của cầu thủ trẻ trước trận đấu. Dù cùng khoác áo tuyển Tây Ban Nha, Carvajal không ngần ngại ra dấu yêu cầu Lamine “nói tiếp đi” ngay giữa sân, trong khi nhiều cầu thủ Real khác - trong đó có Thibaut Courtois - cũng tham gia “đóng góp ý kiến”.

Trước sự bao vây của đối thủ, một cầu thủ Barcelona cố kéo Yamal rời sân, nhưng mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Các cầu thủ Real dường như đều có điều muốn “thanh toán” với tài năng 18 tuổi. Không khí trên sân Bernabeu đặc quánh thù địch và căng thẳng.

Khi tưởng rằng Yamal được đưa vào gần đường hầm, Vinicius Jr. bất ngờ xuất hiện, tiếp tục lời qua tiếng lại với cầu thủ trẻ Barca. Cả hai lao vào tranh cãi, thậm chí Yamal được cho là đã “mời” Vinicius gặp riêng bên ngoài để giải quyết mâu thuẫn. Lời khiêu khích khiến cầu thủ Brazil nổi giận, lao tới định tấn công, nhưng kịp thời bị nhân viên Real và lực lượng an ninh can ngăn.

Sự cố này xảy ra chỉ ít phút sau cuộc xô xát bên ngoài khu kỹ thuật vì thẻ đỏ của Pedri, khép lại một El Clasico nóng bỏng đúng nghĩa. Ở đó, chiến thắng, tự ái và cái tôi đều bùng cháy. Một nguồn tin nội bộ Real Madrid mô tả ngắn gọn: “Tất cả đều có điều muốn nói với Yamal, và họ đã nói hết”.

Yamal chọc tức dàn sao Real Madrid Đêm 26/10, Lamine Yamal được nhìn thấy lời qua tiếng lại với dàn sao Real Madrid trong thất bại 1-2 của Barcelona ở trận El Clasico.

Lamine Yamal khiến Vinicius Jr nổi cơn thịnh nộ

Tiền đạo của Real Madrid liên tục khiêu khích, thậm chí đòi lao đến ăn thua đủ với Yamal sau phát ngôn tranh cãi trước thềm Siêu kinh điển.

4 giờ trước

Yamal bẽ mặt sau phát ngôn mỉa mai Real Madrid

Trái ngược với sự tự tin trước thềm trận đấu, tiền đạo Lamine Yamal có ngày thi đấu mờ nhạt trong thất bại 1-2 của Barcelona trước Real Madrid ở vòng 10 La Liga đêm 26/10.

4 giờ trước

Vinicius nổi giận với Xabi Alonso

Tiền đạo 25 tuổi vùng vằng khi bị thay ra sớm trong trận thắng 2-1 của Real trước Barca vào rạng sáng 27/10.

4 giờ trước

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Hà Trang

