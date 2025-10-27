Dàn sao Real Madrid 'hỏi tội' Lamine Yamal

Trận El Clasico tại Bernabeu đêm 26/10 khép lại không chỉ bằng chiến thắng 2-1 của Real Madrid, mà còn với một màn hỗn loạn nảy lửa giữa cầu thủ hai đội.

Yamal khiến dàn sao Real Madrid nổi đóa.

Tâm điểm là Lamine Yamal, ngôi sao tuổi teen của Barcelona. Anh trở thành mục tiêu công kích của gần như toàn bộ dàn sao Real sau tiếng còi mãn cuộc.

Theo Sport và Marca, Dani Carvajal là người đầu tiên tiến đến Lamine để “hỏi tội” vì những phát ngôn ngông cuồng của cầu thủ trẻ trước trận đấu. Dù cùng khoác áo tuyển Tây Ban Nha, Carvajal không ngần ngại ra dấu yêu cầu Lamine “nói tiếp đi” ngay giữa sân, trong khi nhiều cầu thủ Real khác - trong đó có Thibaut Courtois - cũng tham gia “đóng góp ý kiến”.

Trước sự bao vây của đối thủ, một cầu thủ Barcelona cố kéo Yamal rời sân, nhưng mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Các cầu thủ Real dường như đều có điều muốn “thanh toán” với tài năng 18 tuổi. Không khí trên sân Bernabeu đặc quánh thù địch và căng thẳng.

Khi tưởng rằng Yamal được đưa vào gần đường hầm, Vinicius Jr. bất ngờ xuất hiện, tiếp tục lời qua tiếng lại với cầu thủ trẻ Barca. Cả hai lao vào tranh cãi, thậm chí Yamal được cho là đã “mời” Vinicius gặp riêng bên ngoài để giải quyết mâu thuẫn. Lời khiêu khích khiến cầu thủ Brazil nổi giận, lao tới định tấn công, nhưng kịp thời bị nhân viên Real và lực lượng an ninh can ngăn.

Sự cố này xảy ra chỉ ít phút sau cuộc xô xát bên ngoài khu kỹ thuật vì thẻ đỏ của Pedri, khép lại một El Clasico nóng bỏng đúng nghĩa. Ở đó, chiến thắng, tự ái và cái tôi đều bùng cháy. Một nguồn tin nội bộ Real Madrid mô tả ngắn gọn: “Tất cả đều có điều muốn nói với Yamal, và họ đã nói hết”.

