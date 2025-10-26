Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bi kịch của cầu thủ Real Madrid duy nhất được fan Barcelona vỗ tay

  Chủ nhật, 26/10/2025 18:24 (GMT+7)
Trong suốt lịch sử hận thù giữa Real Madrid và Barcelona, chỉ một cầu thủ "Los Blancos" duy nhất từng khiến cả Camp Nou đứng dậy vỗ tay tán thưởng là Laurie Cunningham.

Laurie Cunningham là cầu thủ Real duy nhất từng được fan Barca tán dương.

El Clasico luôn là biểu tượng của sự thù địch - không chỉ trên sân cỏ mà còn trong chiều sâu chính trị và văn hóa Tây Ban Nha. Barcelona là niềm tự hào của xứ Catalonia, trong khi Real Madrid gắn liền với tinh thần dân tộc Tây Ban Nha và từng được chế độ độc tài Franco chống lưng. Trong bối cảnh đầy chia rẽ ấy, việc một cầu thủ Real được khán giả Barca tán dương là điều tưởng như không tưởng.

Tháng 2/1980, Laurie Cunningham - cầu thủ người Anh đầu tiên và da màu thứ hai trong lịch sử Real Madrid - làm nên khoảnh khắc kỳ diệu ấy. Gia nhập Real từ West Brom năm 1979, Cunningham khiến Camp Nou ngỡ ngàng với tốc độ, kỹ thuật và sự tự tin hiếm có. Real thắng 2-0, còn hậu vệ Barcelona Migueli sau đó phải thốt lên: "Cậu ta khiến chúng tôi phát điên".

Màn trình diễn giúp Real lên ngôi vô địch La Liga mùa giải đó, còn Cunningham trở thành biểu tượng của sự thanh thoát và nghệ thuật trong bóng đá. Nhưng sau đó, chấn thương bàn chân làm chệch hướng sự nghiệp của ông. Real cho mượn sang Manchester United rồi Sporting Gijon, và Cunningham chưa bao giờ tìm lại được phong độ đỉnh cao.

Những năm sau, ông phiêu bạt qua Marseille, Leicester, Charleroi, Wimbledon rồi trở lại Rayo Vallecano và góp công giúp đội bóng này thăng hạng La Liga năm 1989. Song 3 tháng sau, bi kịch ập đến. Trong khi lái xe gần Madrid, Cunningham mất lái khi cố vượt một chiếc xe phía trước và đâm vào cột đèn. Do không thắt dây an toàn, ông bị hất văng ra ngoài và tử vong ở tuổi 33.

Cunningham rời thế giới khi còn cả một sự nghiệp dang dở, nhưng di sản ông để lại không bao giờ phai nhạt. Với 66 trận, 20 bàn thắng, cùng 1 danh hiệu La Liga và 2 Cúp Nhà vua, ông không chỉ là một phần lịch sử Real Madrid – mà còn là cây cầu hiếm hoi từng khiến cả hai nửa Tây Ban Nha cùng vỗ tay vì bóng đá.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

