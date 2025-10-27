Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lamine Yamal khiến Vinicius Jr nổi cơn thịnh nộ

  • Thứ hai, 27/10/2025 00:58 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tiền đạo của Real Madrid liên tục khiêu khích, thậm chí đòi lao đến ăn thua đủ với Yamal sau phát ngôn tranh cãi trước thềm Siêu kinh điển.

Real dau Barca anh 1

Sau tiếng còi mãn cuộc tại Bernabeu, cầu thủ Real Madrid ôm nhau ăn mừng chiến thắng 2-1 quan trọng trước Barcelona ở vòng 10 La Liga.
Real dau Barca anh 2

Trong khi đó, Dani Carvajal tiến đến "hỏi thăm" Lamine Yamal sau những phát ngôn ngạo mạn về Real Madrid trong buổi phỏng vấn trước thềm trận Siêu kinh điển. Trước đó, cầu thủ trẻ sinh năm 2007 gây phẫn nộ khi gọi Real Madrid là "kẻ vừa ăn cướp, vừa la làng".
Real dau Barca anh 3

Trong khi đó, Vinicius tỏ thái độ gay gắt. Cầu thủ người Brazil bỏ vào đường hầm sau khi bị thay ra từ phút 72 nhưng đã quay trở lại khu kỹ thuật, chờ trận đấu kết thúc để chế nhạo Yamal.
Real dau Barca anh 4

Khi bị khiêu khích, Yamal đáp lại: "Thích thì vào phòng thay đồ nói chuyện". Câu nói này khiến Vincius nổi cơn thịnh nộ. Các thành viên ban huấn luyện Real phải vất vả mới có thể can ngăn thái độ hung hăng của cầu thủ người Brazil.

Real dau Barca anh 5

Yamal được một người đàn ông mặc vest hộ tống vào đường hầm để tránh sự cố đáng tiếc.

Real dau Barca anh 6

Động thái của Vinicius châm ngòi cho một vụ xô xát, trong đó có sự xuất hiện của một ngôi sao Brazil khác là Raphinha. Raphinha xuống sân để động viên đồng đội và không thể ngồi yên khi chứng kiến đàn em Yamal bị Vinicius chế nhạo.
Real dau Barca anh 7

Real Madrid quật ngã đối thủ cạnh tranh trực tiếp và tạo ra bước ngoặt cho cuộc đua vô địch. Lúc này, thầy trò Xabi Alonso đã hơn đại kình địch 5 điểm.
Real dau Barca anh 8

Bảng xếp hạng La Liga.

Duy Anh

Real đấu Barca Vinicius La Liga Yamal

