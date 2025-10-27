Lamine Yamal khiến Vinicius Jr nổi cơn thịnh nộ

Trong khi đó, Dani Carvajal tiến đến "hỏi thăm" Lamine Yamal sau những phát ngôn ngạo mạn về Real Madrid trong buổi phỏng vấn trước thềm trận Siêu kinh điển. Trước đó, cầu thủ trẻ sinh năm 2007 gây phẫn nộ khi gọi Real Madrid là "kẻ vừa ăn cướp, vừa la làng".