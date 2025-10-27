Liverpool có chuỗi trận bất ổn nhất lịch sử Premier League

Thất bại đau đớn 2-3 trước Brentford ngay trên sân khách tại vòng 9 Premier League mùa giải 2025/26 khiến Liverpool mở ra nhiều cột mốc buồn.

Liverpool đang gặp khó.

Liverpool vừa ghi dấu một kỷ lục không mong muốn trong lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên ở hạng đấu cao nhất bóng đá Anh (Premier League hoặc giải đấu tiền thân) thắng cả 5 trận mở màn mùa giải, nhưng sau đó thua liên tiếp 4 trận tiếp theo.

Họ cũng là đội đương kim vô địch Premier League đầu tiên thua liên tiếp 4 trận ở giải đấu. Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử, Liverpool thua 4 vòng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Chuỗi trận tệ hại này đang đặt "The Reds" vào tình thế khó khăn, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng thực sự tại Anfield.

Mùa giải 2025/26 khởi đầu như mơ với Liverpool khi họ toàn thắng 5 trận đầu tiên, khẳng định vị thế ứng viên vô địch dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Arne Slot. Tuy nhiên, cơn ác mộng bắt đầu từ vòng 6, khi đội bóng vùng Merseyside liên tục gục ngã trong 4 trận liên tiếp.

Cụ thể, chuỗi thua của Liverpool bao gồm các thất bại trước Palace, Chelsea, MU và Brentford. Trận thua trước Brentford không chỉ là một cú sốc với người hâm mộ mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về phong độ và chiến thuật của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Slot

Sự sụp đổ của Liverpool càng đáng chú ý hơn khi họ là đội duy nhất trong lịch sử trải qua cú sốc từ đỉnh cao xuống vực sâu chỉ trong vài tuần.