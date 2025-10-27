Lý do Yamal 'tàng hình' trước Real Madrid

Trợ lý HLV Barcelona, Marcus Sorg, bênh vực Lamine Yamal sau trận thua 1-2 của Barcelona trước Real Madrid ở vòng 10 La Liga rạng sáng 27/10.

Yamal gây thất vọng trước Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Trái ngược với sự tự tin thể hiện trước thềm trận Siêu kinh điển, Yamal có một ngày thi đấu mờ nhạt tại Bernabeu. Ngôi sao người Tây Ban Nha gần như bị phong tỏa hoàn toàn trước hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà và không để lại nhiều dấu ấn trong trận cầu được chờ đợi nhất mùa giải.

Phát biểu sau trận, trợ lý HLV Marcus Sorg của Barcelona đã lên tiếng bảo vệ học trò: “Có thể tiếng huýt sáo từ khán đài đã ảnh hưởng đến Yamal. Cậu ấy vẫn đang học cách đối mặt với áp lực, với bầu không khí cuồng nhiệt như ở Bernabeu. Đây là một phần của quá trình trưởng thành. Bình thường cậu ấy rất tự tin, nhưng hôm nay mọi thứ không dễ dàng chút nào".

Khi được hỏi về tình trạng thể lực của Yamal, ông Sorg cho biết: “Cậu ấy vừa trở lại sau chấn thương, cần thêm thời gian để lấy lại nhịp độ và cảm giác thi đấu. Đối thủ hiểu rõ sức mạnh của Yamal nên thường xuyên bố trí hai người kèm chặt. Cậu ấy cần sự hỗ trợ từ toàn đội, và chúng tôi sẽ giúp cậu ấy phát huy hết tiềm năng".

Ngoài việc chưa thể hiện đúng kỳ vọng, Yamal còn vướng vào xung đột với một số cầu thủ Real Madrid ở cuối trận, khiến bầu không khí trên sân thêm phần căng thẳng. Dù vậy, không có cuộc ẩu đả nào xảy ra giữa hai đội.

