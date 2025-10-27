Ba họng pháo khủng nhất châu Âu cùng 'tắt'

Trong vòng 3 ngày, 3 chân sút đáng sợ nhất châu Âu - Kylian Mbappe, Harry Kane và Erling Haaland, đồng loạt khép lại chuỗi ghi bàn đáng kinh ngạc.

Haaland, Kane và Mbappe đều mất chuỗi ghi bàn ấn tượng từ đầu mùa.

Hôm 23/10, Mbappe đứt mạch 11 trận nổ súng cho CLB và tuyển Pháp khi Real Madrid thắng Juventus 1-0 ở vòng phân hạng Champions League. Hai ngày sau, Kane im tiếng trong chiến thắng 3-0 của Bayern Munich trước Gladbach ở vòng 8 Bundesliga, khép lại chuỗi 10 trận liên tiếp ghi bàn.

Đến tối 26/10, Haaland cũng dừng lại sau 12 trận ghi bàn liên tục cấp CLB và tuyển quốc gia khi Man City gục ngã 0-1 trước Aston Villa thuộc vòng 9 Premier League. Một tuần "đen tối" cho những sát thủ hàng đầu.

Dù vậy, Mbappe sớm tạo chuỗi ghi bàn mới khi sút tung lưới Barcelona giúp Real Madrid thắng 2-1 trong trận El Clasico thuộc vòng 10 La Liga. Bàn thắng như thể tuyên bố cuộc đua chỉ tạm nghỉ, chưa bao giờ kết thúc.

Mbappe, Kane và Haaland - ba số 9 của kỷ nguyên mới, định nghĩa lại khái niệm trung phong và biểu tượng của ba sắc thái bóng đá hiện đại. Mbappe mang tốc độ và bản năng hủy diệt của kẻ chinh phục, Kane đại diện cho sự lạnh lùng và thông minh chiến thuật, Haaland là hiện thân của sức mạnh thuần túy và bản năng săn mồi tuyệt đối.

Họ có thể khác nhau về phong cách, nhưng đều chung một đặc điểm là hiệu quả đến tàn nhẫn. Nếu Messi và Ronaldo từng thống trị thế giới bằng sự phi thường, thì giờ đây, ba cái tên này đang viết tiếp di sản bàn thắng theo cách riêng – giản dị, lạnh lùng, và chính xác như một đường dao cắt ngang mọi toan tính phòng ngự.

Một tuần không bàn thắng chẳng thể làm phai mờ đẳng cấp ấy. Bởi với Mbappe, Kane và Haaland - mỗi lần im tiếng chỉ là khởi đầu cho một cơn bão khác đang đến. Và thực tế là Mbappe sớm "nổ phát súng mới" khi ghi bàn trở lại.