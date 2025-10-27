Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ba họng pháo khủng nhất châu Âu cùng 'tắt'

  • Thứ hai, 27/10/2025 05:00 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Trong vòng 3 ngày, 3 chân sút đáng sợ nhất châu Âu - Kylian Mbappe, Harry Kane và Erling Haaland, đồng loạt khép lại chuỗi ghi bàn đáng kinh ngạc.

Haaland, Kane và Mbappe đều mất chuỗi ghi bàn ấn tượng từ đầu mùa.

Hôm 23/10, Mbappe đứt mạch 11 trận nổ súng cho CLB và tuyển Pháp khi Real Madrid thắng Juventus 1-0 ở vòng phân hạng Champions League. Hai ngày sau, Kane im tiếng trong chiến thắng 3-0 của Bayern Munich trước Gladbach ở vòng 8 Bundesliga, khép lại chuỗi 10 trận liên tiếp ghi bàn.

Đến tối 26/10, Haaland cũng dừng lại sau 12 trận ghi bàn liên tục cấp CLB và tuyển quốc gia khi Man City gục ngã 0-1 trước Aston Villa thuộc vòng 9 Premier League. Một tuần "đen tối" cho những sát thủ hàng đầu.

Dù vậy, Mbappe sớm tạo chuỗi ghi bàn mới khi sút tung lưới Barcelona giúp Real Madrid thắng 2-1 trong trận El Clasico thuộc vòng 10 La Liga. Bàn thắng như thể tuyên bố cuộc đua chỉ tạm nghỉ, chưa bao giờ kết thúc.

Mbappe, Kane và Haaland - ba số 9 của kỷ nguyên mới, định nghĩa lại khái niệm trung phong và biểu tượng của ba sắc thái bóng đá hiện đại. Mbappe mang tốc độ và bản năng hủy diệt của kẻ chinh phục, Kane đại diện cho sự lạnh lùng và thông minh chiến thuật, Haaland là hiện thân của sức mạnh thuần túy và bản năng săn mồi tuyệt đối.

Họ có thể khác nhau về phong cách, nhưng đều chung một đặc điểm là hiệu quả đến tàn nhẫn. Nếu Messi và Ronaldo từng thống trị thế giới bằng sự phi thường, thì giờ đây, ba cái tên này đang viết tiếp di sản bàn thắng theo cách riêng – giản dị, lạnh lùng, và chính xác như một đường dao cắt ngang mọi toan tính phòng ngự.

Một tuần không bàn thắng chẳng thể làm phai mờ đẳng cấp ấy. Bởi với Mbappe, Kane và Haaland - mỗi lần im tiếng chỉ là khởi đầu cho một cơn bão khác đang đến. Và thực tế là Mbappe sớm "nổ phát súng mới" khi ghi bàn trở lại.

Thảm họa Sancho

Tối 26/10, Jadon Sancho bị thay ra sớm sau khi được tung vào sân trong chiến thắng 1-0 của Aston Villa trước Man City thuộc vòng 9 Premier League.

18 giờ trước

Vài centimet gây tranh cãi ở El Clasico

Tối 26/10, Kylian Mbappe bị VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị rất sát sao ở trận đại chiến El Clasico trên sân Bernabeu thuộc vòng 10 La Liga.

18 giờ trước

Siêu kinh điển dậy sóng vì VAR

Trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona ngập tràn tranh cãi xoay quanh những quyết định của đội ngũ trọng tài.

18 giờ trước

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Tuần ác mộng bộ ba Kylian Mbappe Erling Haaland Mbappe Haaland Kane

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Nha vo dich World Cup 2014 bi tay chay hinh anh

Nhà vô địch World Cup 2014 bị tẩy chay

1 giờ trước 16:39 27/10/2025

0

Cựu danh thủ Jerome Boateng phải hủy quá trình huấn luyện tại Bayern Munich sau làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ.

Ten Hag da sai ve Casemiro hinh anh

Ten Hag đã sai về Casemiro

2 giờ trước 16:00 27/10/2025

0

Có những cầu thủ mà sự vắng mặt của họ nói lên nhiều điều hơn cả khi họ có mặt. Casemiro là một trong số đó.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý