Real Madrid tỉnh táo, Barcelona mộng du

Trên sân Bernabeu, Real Madrid của Xabi Alonso thể hiện bản lĩnh và sự tiến hóa đáng kinh ngạc, theo đó đánh bại Barcelona tối 26/10,

Jude Bellingham ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Barca.

El Clasico đêm Bernabeu phơi bày hai thực tại trái ngược: Real Madrid đang bước vào thời kỳ trưởng thành toàn diện dưới tay Xabi Alonso, trong khi Barcelona của Hansi Flick dường như đang đánh mất chính mình - cả về tổ chức, bản sắc lẫn niềm tin.

Bước tiến của Xabi Alonso

Real Madrid không còn là đội bóng chỉ sống dựa vào những khoảnh khắc lóe sáng. Họ tiến hóa. Xabi Alonso, bằng tư duy chiến thuật sắc lạnh và cách đọc trận đấu chính xác, tạo ra một phiên bản Real kết hợp giữa sự kỷ luật kiểu Đức và chất ngẫu hứng Tây Ban Nha.

Trong cuộc đấu mà mọi sai sót đều bị phóng đại, Real Madrid chọn cách kiểm soát bằng sức ép và tính toán. Họ pressing trung - cao với nhịp độ vừa đủ, luôn sẵn sàng bóp nghẹt không gian của Barca trước khi chuyển đổi trạng thái chỉ trong hai nhịp. Một Real cơ động, thông minh, không cần cầm bóng quá lâu vẫn có thể áp đặt thế trận.

Bellingham, Mbappe, Vinicius - ba cái tên tiêu biểu cho “bộ mặt mới” của Real Madrid - hoạt động như những nhịp trống trong một dàn nhạc kỷ luật. Vinicius vẫn hoang dã và bùng nổ, Mbappe chọn thời điểm để hủy diệt, còn Bellingham là nhạc trưởng giấu mặt, người kết nối giữa sức mạnh và sự tinh tế.

Khi Bellingham lùi sâu, Camavinga được đẩy sang phải, còn tuyến giữa Real Madrid vận hành trơn tru như cỗ máy. Mọi mảng miếng tấn công đều có chủ đích, mọi pha di chuyển đều phục vụ chiến lược.

Mbappe lập công trong trận El Clasico.

Sự thay đổi ấy thể hiện rõ nhất trong cách Real Madrid phản ứng với sai lầm. Họ không cuống, không rối, mà điềm tĩnh sửa chữa, một biểu hiện của đội bóng lớn thực thụ. Militao trở lại và ngay lập tức mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, như tấm khiên chặn đứng mọi hi vọng phản công của Barcelona.

Nếu không vì chút kém duyên và vài pha cản phá của Szczesny, Real Madrid hoàn toàn có thể khép lại trận đấu với tỷ số mang tính sỉ nhục cho đối thủ. Nhưng hơn cả con số, điều Xabi Alonso đạt được là sự xác tín: Real của ông đã định hình bản sắc - giàu năng lượng, cân bằng và hiệu quả.

Khi Barcelona tự đánh mất mình

Ngược lại, Barcelona đang sống trong hỗn loạn. Hansi Flick đến với niềm tin tái sinh một CLB tấn công rực lửa, nhưng ông đang vẽ nên một bức tranh rời rạc và đầy mâu thuẫn. Đội bóng của ông không pressing, không tổ chức phòng ngự và cũng không đủ bản lĩnh để làm chủ thế trận.

Trong hiệp một, Barca dâng cao đội hình với ý đồ chiếm lĩnh khoảng trống, nhưng lại quên mất điều cốt lõi: gây áp lực lên người cầm bóng. Kết quả là khoảng cách giữa tuyến giữa và hàng thủ liên tục bị kéo giãn, mở toang con đường cho Mbappe và Bellingham đâm xuyên. Những khoảng trống giữa Cubarsi và Eric Garcia chẳng khác gì lời mời gọi cho Real Madrid.

Lamine Yamal tịt ngòi trước Real Madrid.

Lamine Yamal - niềm kỳ vọng lớn nhất của người Catalonia - bị phong tỏa hoàn toàn. Anh nhận bóng quá xa khung thành, phải đối đầu Carreras đang vào độ chín và hầu như không có phương án hỗ trợ. Khi buộc phải bó vào trung lộ, Lamine Yamal trở nên lạc lõng, như biểu tượng của chính Barcelona hiện tại: trẻ trung, tài năng, nhưng cô độc và thiếu định hướng.

Điều khiến người ta thất vọng nhất là sự thiếu cân bằng. Pedri bị Bellingham che khuất, Yamal mất phương hướng, còn Marcus Rashford gần như biến mất. Flick muốn Barca chơi chủ động, nhưng ông lại không thể xây nền cho sự chủ động đó. Khi đội bóng của nhà cầm quân người Đức tấn công, họ bỏ trống phía sau; khi phòng ngự, họ không đủ người và không đủ tổ chức.

Thất bại ở Bernabeu không chỉ là chuyện tỷ số, mà là lời cảnh báo. Barca đang tự đốt cháy mình trong cuộc truy tìm thứ bóng đá vượt quá khả năng thực tế. “Không áp lực, không vị trí” - đó là tóm tắt cho một hệ thống tan rã.

Xabi Alonso không cần hô hào về cách mạng, ông chỉ lặng lẽ làm mới Real Madrid bằng sự tỉnh táo và bản lĩnh. Trong khi đó, Hansi Flick vẫn miệt mài đuổi theo một giấc mơ bóng đá đẹp mà chính ông chưa định hình nổi.

El Clasico mùa thu này vì thế không chỉ là trận cầu giữa hai đội bóng lớn, mà là hình ảnh phản chiếu của hai hướng đi: một bên tiến hóa bằng sự khiêm nhường và thực tế, một bên lạc lối trong ảo tưởng về quá khứ huy hoàng. Và như mọi chu kỳ trong bóng đá, kỷ nguyên mới chỉ thực sự bắt đầu khi có người dám thay đổi - điều mà Real Madrid của Xabi Alonso đang làm, còn Barcelona vẫn chưa sẵn sàng đối diện.