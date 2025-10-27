Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tân binh Real gây tranh cãi khi hạ nhục Barca

  • Thứ hai, 27/10/2025 06:43 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Trung vệ trẻ Dean Huijsen yêu cầu người hâm mộ Real Madrid hô to những lời chế nhạo tục tĩu dành cho Barcelona cuối trận El Clásico hôm 26/10.

Huijsen có màn ra mắt ở El Clasico gây ấn tượng.

Màn so tài tại sân Santiago Bernabéu không chỉ kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về Real Madrid mà còn để lại những khoảnh khắc tranh cãi khó quên. Và một nhân vật bất ngờ trở thành tâm điểm: trung vệ trẻ Dean Huijsen.

Trong những phút bù giờ, khi khán đài Bernabéu đồng thanh hô vang "Puta Barça!" – lời chế nhạo tục tĩu dành cho Barcelona – Huijsen đã quay sang cổ động viên nhà và yêu cầu họ hô to hơn nữa.

Đây không phải lần đầu tiên CĐV Real sử dụng lời lẽ này; nó đã trở thành "biểu tượng" của sự thù địch trong các trận El Clásico, thường được hô to sau những chiến thắng đậm nét. Nhưng lần này, Dean Huijsen nâng tầm sự khiêu khích.

Theo các video lan truyền trên mạng xã hội và mô tả từ El Pais, trung vệ trẻ đã chạy về phía khán đài, giơ tay lên tai như thể đang "lắng nghe", rồi hét lớn: "¡Más fuerte! ¡Más fuerte!" (To hơn nữa! To hơn nữa!). Hành động này ngay lập tức được CĐV Bernabéu đáp lại bằng những tràng pháo tay.

Hành động này, dù được fan Real Madrid ca ngợi là "tinh thần chiến binh", đã khơi dậy tranh cãi gay gắt, biến chàng trai 19 tuổi thành biểu tượng mới của sự thù địch trong cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Huijsen chỉ mới gia nhập Real Madrid từ Bournemouth mùa hè này, nhưng chơi hay bên cạnh Éder Militão khi đối đầu Barcelona.

Trên các diễn đàn như Managing Madrid, nhiều người ví anh với những huyền thoại như Sergio Ramos – người nổi tiếng với những pha khiêu khích đối thủ. "Huijsen chỉ 19 tuổi mà đã biết cách 'chọc tức' Barca. Đây là lý do chúng ta chiêu mộ cậu ấy!" – một người hâm mộ Real bình luận.

Tuy nhiên, từ phía Barcelona, phản ứng hoàn toàn trái ngược. Các CĐV Blaugrana trên mạng xã hội gọi Huijsen là "kẻ thiếu tôn trọng", và một số bài viết từ CĐV Barca cáo buộc anh "khiêu khích bạo lực".

Tường Linh

0

0

