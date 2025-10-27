Arsenal đang khiến cả Premier League khiếp sợ

Khi Arsenal học được cách thắng cả trong những ngày chơi không hay, phần còn lại của Premier League chỉ còn biết sợ.

Arsenal đang thăng hoa.

Arsenal đang gieo rắc nỗi sợ khắp Premier League. Sau nhiều mùa chạm gần đỉnh vinh quang rồi hụt hơi, “Pháo thủ” giờ trông như một đội bóng đã vượt qua giai đoạn học việc - và trở thành kẻ thống trị thực thụ. Thầy trò Mikel Arteta giờ không chỉ đứng đầu bảng, mà còn khiến mọi đối thủ, từ Manchester City đến Liverpool, đều phải dè chừng.

Từ sai lầm đến sự hoàn thiện

Mùa trước, Arsenal đánh rơi 10 điểm trong các trận gặp Fulham, Palace, Newcastle và West Ham - những cú sảy chân khiến họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai, kém Liverpool tới 10 điểm. Mùa này, cùng những đối thủ ấy, kết quả hoàn toàn đảo ngược: bốn trận, bốn chiến thắng. Không còn những trận hòa thất vọng hay những phút lơ là chí mạng, chỉ còn một Arsenal tỉnh táo, lạnh lùng và hiệu quả.

Và điều đó đến trong một lịch thi đấu khắc nghiệt: làm khách trên sân của Manchester United, Liverpool, Newcastle, tiếp Manchester City trên sân nhà - nhưng họ vẫn hơn đội nhì bảng Bournemouth bốn điểm. Lần đầu tiên kể từ năm 1992, không đội nào trong nhóm Man City, Man United, Liverpool hay Chelsea có mặt trong top 4 sau giai đoạn này.

Sự thay đổi không nằm ở cá nhân, mà ở hệ thống. Mikel Arteta xây dựng Arsenal thành một cỗ máy toàn năng, có thể thắng theo nhiều cách: pressing tầm cao, phản công tốc độ, hay tận dụng tối đa tình huống cố định.

Cựu hậu vệ Man City Nedum Onuoha nhận xét trên BBC Radio 5 Live: “Người ta cứ gọi Arsenal là ‘Set-piece FC’ (CLB chuyên tình huống cố định), nhưng họ là đội sút nhiều nhất, thủng lưới ít nhất, tạo ít cơ hội cho đối thủ nhất. Họ đứng đầu bảng và hoàn toàn xứng đáng”.

Quả thật, Arsenal ghi 11 bàn từ tình huống cố định, chiếm 69% tổng số bàn thắng của họ mùa này - nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Nhưng điều khiến họ đáng sợ là ở chỗ: mọi người biết Arsenal nguy hiểm từ bóng chết, mà vẫn không thể ngăn họ ghi bàn. Với những chuyên gia như Bukayo Saka và Declan Rice, mỗi pha phạt góc hay đá phạt đều mang cảm giác như một quả phạt đền.

Tuy nhiên, Arsenal không còn là đội sống nhờ bóng chết. Họ trưởng thành trong kiểm soát trận đấu, biết cách dồn ép, phá nhịp và khóa không gian. Arteta pha trộn tinh thần pressing của Klopp, cấu trúc vị trí của Guardiola và bản lĩnh phòng ngự kiểu Simeone - tất cả trong một phiên bản Arsenal hiện đại và lạnh lùng.

Mikel Arteta giúp Arsenal trưởng thành.

Nếu hàng công mang lại niềm hứng khởi, thì hàng thủ là nền tảng cho ngôi đầu. Arsenal đang dẫn đầu Premier League ở gần như mọi chỉ số phòng ngự: 6 trận giữ sạch lưới, 3 bàn thua, 72 cú sút phải đối mặt, chỉ 19 cú trúng đích, và chỉ số xGA (bàn thua kỳ vọng) là 5,3 - thấp nhất giải.

Chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace là minh chứng. Đội bóng của Arteta chỉ cho đối thủ đúng một cú sút trúng đích - và pha đó lại vô tình chạm đầu Nketiah bay về tay thủ môn Raya. Trung vệ William Saliba tiếp tục là chốt chặn không thể thay thế, còn Gabriel Magalhães đang ở phong độ cao nhất sự nghiệp. Dù Saliba bị thay ra ở hiệp hai vì chấn thương nhẹ, nhưng người thay thế Cristhian Mosquera cũng cho thấy đẳng cấp vượt tuổi.

Ba trận gần nhất ở Premier League, Arsenal không thủng lưới - tương đương 385 phút sạch lưới. Trên mọi đấu trường, họ chỉ để lọt 3 bàn sau 12 trận - con số thể hiện rõ triết lý “thắng bằng phòng ngự” mà Arteta thấm nhuần.

Tâm thế của nhà vô địch

“Arsenal giờ có thể thắng theo bất kỳ cách nào”, Theo Walcott nói. “Họ tạo ra cảm giác sợ hãi. Mọi người đều biết họ sẽ thắng, dù có chơi tệ”.

Quả đúng vậy. Arsenal mùa này không còn phụ thuộc vào phong độ chói sáng của một vài ngôi sao. Họ thắng vì cấu trúc, vì kỷ luật, vì tính ổn định. Ngay cả khi Rice, Saka hay Martinelli không ở đỉnh cao, hệ thống vẫn vận hành trơn tru.

Điều đáng nói là Arteta học được cách “lạnh” hơn. Ông từng bị chỉ trích vì cầu toàn, vì bốc đồng trong điều chỉnh. Nhưng giờ, Arteta đọc trận đấu như một chiến lược gia lão luyện. Ở trận gặp Palace, ông không ngại rút Martinelli ra sớm, điều chỉnh vị trí của Rice và Zinchenko để giữ thế chủ động. Kết quả là Arsenal vẫn kiểm soát thế trận, không cho đối thủ cơ hội phản kháng.

Sau trận, Arteta nói: “Chiến thắng này có ý nghĩa hơn bất kỳ trận nào khác. Không chỉ vì kết quả, mà vì cách chúng tôi đạt được nó. Chúng tôi đang tận dụng cơ hội khi các đối thủ mất điểm, nhưng quan trọng là phải duy trì được cường độ này”.

Đó là giọng nói của một người biết mình đang đi đúng hướng, nhưng chưa dừng lại.

Sau hai năm liên tiếp về nhì, Arsenal giờ không còn là kẻ học việc của Pep hay Klopp. Họ thành một “juggernaut” - một cỗ máy hủy diệt đúng nghĩa. Một đội bóng không chỉ tấn công đẹp, mà còn biết cách bảo vệ thành quả; không chỉ thắng khi hưng phấn, mà còn thắng khi không chơi hay.

Từ hàng thủ thép đến khả năng ghi bàn từ bóng chết, từ niềm tin của cầu thủ đến bản lĩnh của HLV - Arsenal đang tạo nên thứ mà mọi nhà vô địch đều có: sự sợ hãi của đối thủ. Và có lẽ, như Walcott nói ngắn gọn nhất: “Arsenal bây giờ không chỉ khiến người ta ngưỡng mộ - họ khiến cả giải đấu sợ hãi”.