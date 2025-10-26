Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Arsenal thắng trận thứ 7 liên tiếp

  Chủ nhật, 26/10/2025 23:17 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Dù thể hiện lối đá không quá rực rỡ, Arsenal vẫn biết cách giữ vững thói quen chiến thắng khi hạ Crystal Palace 1-0 nhờ công của Eberechi Eze thuộc vòng 9 Premier League tối 26/10.

Arsenal tiếp tục thắng bằng pha bóng cố định.

Thầy trò Mikel Arteta đang ở đỉnh cao phong độ. Sáu chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, cùng hàng thủ vững như thép khiến họ trở thành đội bóng đáng sợ nhất nước Anh lúc này. Crystal Palace, ngược lại, hành quân tới sân Emirates với chuỗi trận thất vọng, chỉ thắng 1/7 trận gần nhất.

Thế nhưng, derby London chưa bao giờ là dễ dàng. Arsenal nhập cuộc chậm, giữ bóng nhiều nhưng không tạo ra khác biệt rõ rệt. Phải đến phút 39, thế bế tắc mới được phá vỡ.

Từ quả treo bóng của Declan Rice, hàng thủ Palace lóng ngóng phá ra, và Eze - như thể được định mệnh chọn sẵn, tung cú vô-lê nửa nảy hiểm hóc, ghi bàn đầu tiên trong màu áo Arsenal vào lưới chính đội bóng cũ. Cả Emirates như nổ tung, còn Eze chỉ mỉm cười nhẹ, không ăn mừng.

Sang hiệp hai, Arsenal chơi chắc chân, ưu tiên giữ nhịp thay vì dồn ép. Cơ hội đáng kể nhất thuộc về Gabriel khi trung vệ Brazil đánh đầu dội xà ngang ở phút 50. Phía bên kia, Palace nỗ lực vùng lên nhưng hoàn toàn bất lực trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội đầu bảng. Họ thậm chí không tung nổi cú sút trúng đích nào.

Thống kê cho thấy Arsenal chỉ tạo ra 1,08 bàn thắng kỳ vọng (xG), nhưng Palace còn tệ hơn với 0,47 xG - phản ánh rõ trận đấu chặt chẽ, kỷ luật. Đây cũng là trận giữ sạch lưới thứ 5 liên tiếp của "Pháo thủ".

Chiến thắng tối thiểu, nhưng mang giá trị tối đa trong bối cảnh cả Man City và Liverpool đều thua vòng này. Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng khi hơn đội bám đuổi 4 điểm, qua đó khẳng định bản lĩnh của ứng viên vô địch khi không cần quá hay, chỉ cần đủ lạnh lùng để thắng.

