Haaland là lời đáp lạnh lùng cho khát vọng Arsenal

Mùa giải 2025/26 mở ra với niềm tin rực cháy nơi Arsenal, song mọi hy vọng đều phải đi qua “ngọn núi” mang tên Erling Haaland - người có thể một mình định đoạt cuộc đua vô địch Premier League.

Haaland đang có phong độ bùng nổ.

Arsenal bước vào mùa giải 2025/26 với niềm tin mạnh mẽ rằng Liverpool sẽ là đối thủ lớn nhất trên hành trình chinh phục chức vô địch Premier League sau 21 năm chờ đợi. Nhưng khi guồng quay của mùa bóng khởi động, mối đe dọa thật sự lại hiện rõ mang tên Erling Haaland - cỗ máy săn bàn siêu việt của Manchester City.

Cỗ máy ghi bàn chưa từng thấy

Nếu Arsenal sở hữu đội hình đồng đều và chiều sâu tốt nhất trong nhóm cạnh tranh, còn Liverpool vẫn phải khắc phục những vấn đề cố hữu, thì Manchester City lại có cầu thủ mang tầm ảnh hưởng vượt mọi giới hạn. Haaland chính là lý do khiến đội bóng của Pep Guardiola vẫn được xem là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương. Không có anh, mục tiêu của Man City có lẽ chỉ dừng ở… top 4.

Trận thắng Everton cuối tuần qua là minh chứng rõ ràng. Man City chơi không nổi bật, nhưng cú đúp của Haaland định đoạt tất cả. Trong bóng đá, sự phụ thuộc vào một cá nhân thường tiềm ẩn rủi ro - trừ khi cá nhân đó là Erling Haaland. Anh giỏi đến mức có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Haaland mới 25 tuổi, nhưng khiến mọi thước đo về năng suất ghi bàn trở nên lỗi thời. Chỉ sau 105 trận, anh tiến sát cột mốc 100 bàn tại Anh - nhanh hơn cả những tượng đài như Alan Shearer, Thierry Henry hay Sergio Agüero. Với hiệu suất hiện tại, Haaland hoàn toàn có thể phá mọi kỷ lục, thậm chí hướng đến danh hiệu chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

So sánh trong phạm vi nước Anh, nhiều người cho rằng việc đối chiếu Haaland với Shearer là quá sớm. Nhưng cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher phản biện: “Nếu chỉ tính từ kỷ nguyên Premier League 1992 thì thật vô nghĩa. Chuẩn mực thật sự là Jimmy Greaves - người ghi 357 bàn sau 516 trận. Và đó chính là đỉnh cao mà Haaland hoàn toàn có thể chạm tới nếu tiếp tục ở lại Man City”.

Khác với nhiều “sát thủ” chỉ tỏa sáng trong thống kê, Haaland còn mang đến cho đội bóng của mình những chiếc cúp thật sự. Hai chức vô địch Premier League, một Champions League và một FA Cup - tất cả đều có dấu ấn bàn thắng của anh.

Haaland sẽ là rào cản ngăn Arsenal vô địch.

Điều đó giúp Haaland khác biệt hoàn toàn với những cái tên như Gary Lineker, Clive Allen, Andy Cole hay Harry Kane - những người từng lập kỷ lục ghi bàn nhưng trắng tay về danh hiệu. “Ở tầm vĩ đại, Haaland sớm đứng ngang hàng với Thierry Henry và Ian Rush, những người ghi bàn để chiến thắng”, Carragher nhận định.

Vẫn còn nhiều điều chưa bộc lộ

Điều đáng sợ hơn cả là Haaland vẫn chưa chơi hết khả năng của mình. Tại Borussia Dortmund, anh từng là “cơn ác mộng” với mọi hậu vệ nhờ tốc độ và sức mạnh. Ở Manchester City, anh buộc phải thích nghi với lối chơi chuyền ban tinh tế của Guardiola, đóng vai trò người kết thúc chứ không phải kẻ phá vỡ. Nhưng khi cần, Haaland vẫn có thể trở lại bản năng của một trung phong cổ điển – vừa tàn bạo, vừa chính xác đến tàn nhẫn.

Giờ đây, Haaland đang cho thấy mình không chỉ là “sát thủ trong vòng cấm”, mà là một gói kỹ năng hoàn thiện nhất của thế hệ hiện đại. Mỗi lần anh đối mặt thủ môn, khán giả gần như chắc chắn biết điều gì sắp xảy ra: bàn thắng.

Tại Etihad, Guardiola từng mỉa mai Tottenham là “đội của Harry Kane”. Nhưng nếu Manchester City bảo vệ thành công chức vô địch, có lẽ chính Pep sẽ phải thừa nhận: đội bóng của ông đang sống trong kỷ nguyên Erling Haaland.

Arsenal có thể đã tiến gần tới vinh quang hơn bao giờ hết, nhưng giữa họ và chiếc cúp Premier League vẫn còn một bức tường vững chắc – mang tên Erling Haaland, người đang khiến cả nước Anh phải định nghĩa lại thế nào là “một trung phong toàn năng”.