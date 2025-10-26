MU đừng mong đua vô địch với Dalot, Dorgu

Chiến thắng 4-2 trước Brighton trên sân nhà giúp MU vươn lên thứ 4 với 16 điểm, kém ngôi đầu của Arsenal 3 điểm. Và các cổ động viên "Quỷ đỏ" bắt đầu mơ về cuộc đua vô địch.

Dorgu chưa cho thấy sự yên tâm nơi hàng thủ MU.

Manchester United có dấu hiệu hồi sinh sau giai đoạn khó khăn đầu mùa. Ba điểm có được ở vòng 9 giúp MU lọt top 4. Mùa giải còn dài, nhưng "Quỷ đỏ" có quyền mơ cao. Dẫu vậy, nếu không có những sự nâng cấp ở hàng thủ, đặc biệt là ở hai cái tên Diogo Dalot và Patrick Dorgu, MU khó có thể mơ tới việc cạnh tranh ngôi vô địch Premier League.

Hai hậu vệ biên rất quan trọng

Trong sơ đồ ba trung vệ, vai trò của hai cầu thủ chạy cánh (wing-back, hậu vệ biên) đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đáng buồn thay, đây lại là mắc xích yếu nhất của hàng thủ MU hiện tại.

Trước Brighton rạng sáng 26/10, Dalot được bố trí ở vai trò wing-back trong hệ thống 3-4-3 của Amorim. Dù MU thắng, hậu vệ người Bồ Đào Nha chơi không quá ấn tượng. Anh nằm trong số những cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất đội (6,7 điểm).

Đó là một thực tế đáng buồn. Dalot gia nhập Manchester United từ Porto vào năm 2018 với kỳ vọng trở thành hậu vệ phải hàng đầu. Ở tuổi 26, Dalot có hơn 150 lần ra sân cho "Quỷ đỏ", nhưng màn trình diễn của anh thường chỉ dừng ở mức “tròn vai”.

Dalot sở hữu tốc độ, tinh thần thi đấu khá. Song, những pha chồng biên, tạt cánh và phối hợp ở 1/3 cuối sân của Dalot hiếm khi mang lại hiệu quả, đặc biệt khi anh phải chơi trong sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-5-2, ưu tiên vai trò của wing-back. Nói cách khác, Dalot không giỏi chơi wing-back, vị trí rất đặc thù trong hệ thống ba trung vệ.

Điểm yếu lớn của Dalot nằm ở khả năng phòng ngự và cường độ hoạt động. Trong các trận đấu lớn, Dalot thường xuyên bị khai thác bởi những cầu thủ chạy cánh tốc độ và kỹ thuật của đối phương.

Những tình huống kèm người hời hợt, chọn vị trí thiếu chính xác hay xử lý thiếu quyết đoán khiến Dalot trở thành “điểm yếu” trong hệ thống phòng ngự của MU. Khi phải chơi trong sơ đồ 3-4-3 dưới thời Amorm, cầu thủ này hiếm khi tạo được sự an tâm cho người hâm mộ.

Ở mùa giải 2025/26, thống kê cho thấy Dalot trung bình chỉ thực hiện 1,8 lần tắc bóng thành công mỗi trận - con số quá khiêm tốn so với những hậu vệ biên hàng đầu khác của giải. Với một hậu vệ biên không thể đảm bảo sự chắc chắn ở cả hai đầu sân, MU khó lòng xây dựng một hàng thủ đủ mạnh để cạnh tranh danh hiệu.

Dalot chơi không hay từ đầu mùa.

Trong khi đó, Patrick Dorgu là tân binh được Manchester United chiêu mộ từ Lecce trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2024. Ở tuổi 20, Dorgu ban đầu được đánh giá cao nhờ tốc độ, thể lực và khả năng chơi đa năng ở cả hai cánh.

Tuy nhiên, sự non trẻ và thiếu kinh nghiệm của Dorgu là rào cản lớn khiến anh chưa thể trở thành trụ cột của MU. Trong ba chiến thắng liên tiếp của MU thời gian qua, Dorgu đều ngồi dự bị. HLV Amorim thích sử dụng Amad Diallo cho vai trò chạy cánh phải hơn là Dorgu.

Đây là thực tế đáng lo ngại với một wing-back thực thụ, người có thể chơi tốt ở cả hai cánh như Dorgu. Trước khi mất suất đá chính tại MU mùa này, Dorgu cho thấy sự nhiệt huyết nhưng cũng không ít lần mắc sai lầm trong khâu phòng ngự. Những pha xử lý thiếu dứt khoát hay ra quyết định sai lầm ở những thời điểm quan trọng khiến anh trở thành mục tiêu khai thác của các đội bóng đối phương.

Chẳng hạn, trong trận đấu với Brigton, Dorgu dù vào sân ở hiệp hai nhưng lại bị cầu thủ đối phương dễ dàng vượt qua và phạm lỗi nguy hiểm, suýt nhận thẻ đỏ cuối trận. Dorgu cũng thiếu sự ăn ý với các đồng đội. Hàng thủ của MU vốn đã thiếu sự ổn định trong những năm qua, và một cầu thủ trẻ như Dorgu nhanh chóng gặp khó.

MU cần nâng cấp

Vấn đề của Manchester United hiển nhiên không chỉ nằm ở Dalot hay Dorgu, mà là tổng thể trong hệ thống phòng ngự. Nhưng như đã phân tích, trong sơ đồ ba trung vệ, vai trò của hai cầu thủ chạy cánh (wing-back, hậu vệ biên) đóng vai trò cực kỳ quan trọng, thậm chí quyết định thành bại.

Dorgu không phải lựa chọn đáng tin cậy với MU.

Để cạnh tranh chức vô địch, MU cần hai wing-back công thủ toàn diện và duy trì sự ổn định trong suốt 38 vòng đấu. Các đội bóng như Manchester City hay Arsenal đều sở hữu những hậu vệ biên không chỉ mạnh trong phòng ngự mà còn đóng góp lớn vào lối chơi tấn công. Trong khi đó, Dalot và Dorgu, dù có tiềm năng, vẫn chưa đạt tới đẳng cấp này.

Nếu Manchester United muốn trở lại đỉnh cao, việc cải tổ hàng thủ là điều bắt buộc. Dalot hay Dorgu có thể là một phương án dự phòng tốt, nhưng đội bóng cần cặp hậu vệ đẳng cấp hơn, có khả năng cạnh tranh với những tên tuổi lớn nhất giải đấu.

Trong bối cảnh các đối thủ như Manchester City hay Arsenal ngày càng hoàn thiện ở hàng thủ, MU khó có thể mơ tới ngôi vương nếu không giải quyết được bài toán hàng thủ. Giấc mơ vô địch của "Quỷ đỏ" sẽ vẫn chỉ là giấc mơ, trừ khi họ có những thay đổi mang tính cách mạng trong tương lai gần.