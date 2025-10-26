Welbeck kinh ngạc với MU

Tiền đạo Danny Welbeck của Brighton đánh giá cao sức mạnh của tập thể MU mùa này sau trận thua 2-4 của đội nhà tại vòng 9 Premier League rạng sáng 26/10.

Welbeck ấn tượng với MU. Ảnh: Reuters.

“Đây là tập thể MU mạnh nhất mà chúng tôi từng đối đầu trong nhiều năm qua. Họ tổ chức rất tốt, cấu trúc đội hình rõ ràng và sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp. Thật sự là một trận đấu khó khăn", Welbeck phát biểu sau trận.

Ở trận vừa qua, Welbeck góp một bàn vào lưới đội bóng cũ sau cú đá phạt đẹp mắt. Theo Talksport, MU cũng là đội mà Welbeck sút tung lưới nhiều nhất trong sự nghiệp (7 lần). Trong 4 trận gần nhất cho Brighton, anh ghi 4 bàn và trở thành tay săn bàn có phong độ cao nhất của đội ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, HLV Fabian Hurzeler của Brighton thừa nhận đội nhà thua MU vì mắc quá nhiều sai lầm cá nhân. "Họ chơi nỗ lực và chúng tôi cũng vậy. Nhưng chúng tôi mắc nhiều sai lầm một cách dễ dàng. Ngoài ra, thể lực không đảm bảo cũng khiến Brighton hụt hơi ở những phút cuối", HLV này cho biết.

Chia sẻ về những thay đổi giúp MU chơi tốt ở trận vừa qua, tiền đạo Bryan Mbeumo của MU nói: “Những nỗ lực và cố gắng đã được chúng tôi thể hiện, bên cạnh đó là sự đoàn kết của cả tập thể. Chúng tôi cũng bám sát chỉ đạo của ban huấn luyện và cố gắng chơi thứ bóng đá tốt nhất ở từng vị trí".

Chiến thắng trên sân nhà giúp MU vươn lên vị trí thứ 4 với 16 điểm, kém ngôi đầu của Arsenal 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Bốn bàn thắng của MU trước Brighton Đêm 25/10, Matheus Cunha, Casemiro và Bryan Mbeumo (cú đúp) tỏa sáng giúp MU thắng Brighton 4-2 thuộc vòng 9 Premier League.