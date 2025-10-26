Ném biên - vũ khí đáng sợ của Brentford

Brentford tiếp tục chứng minh họ là bậc thầy trong nghệ thuật tận dụng các tình huống ném biên tại Premier League.

Dango Ouattara ghi bàn mở tỷ số từ quả ném biên đầu tiên trong trận.

Rạng sáng 26/10, Liverpool phải nhận thất bại đau đớn 2-3 trước Brentford ngay trên sân khách. Ngay phút 5, Brentford dội gáo nước lạnh vào đội khách khi Dango Ouattara ghi bàn mở tỷ số từ quả ném biên cực mạnh của đồng đội Michael Kayode.

Kể từ đầu Premier League mùa giải trước, Brentford ghi tới 8 bàn thắng từ các pha ném biên, con số gấp đôi bất kỳ đội bóng nào khác trong giải đấu. Khả năng biến những tình huống tưởng chừng đơn giản thành cơ hội ghi bàn khiến Brentford trở thành nỗi ám ảnh cho các hàng phòng ngự đối phương.

Trước đó, trong trận gặp Chelsea đầu mùa, Brentford cũng gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ 90+4, khi Fabio Carvalho ghi bàn từ một pha ném biên thẳng vào vùng cấm của Kevin Schade. Nếu các đội thường chỉ có một cầu thủ giỏi ném biên, thì Brentford có tới hai nhân tố sở hữu lực tay ấn tượng là Michael Kayode và Schade.

Trong trận đấu với Liverpool, Brentford một lần nữa phô diễn sức mạnh từ chiến thuật ném biên. Dù HLV Thomas Frank đã rời đi, Brentford dưới sự dẫn dắt của Keith Andrews tiếp tục nâng tầm chiến thuật ném biên thành một vũ khí lợi hại.

Sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất, sự chính xác trong phối hợp và khả năng tận dụng không gian đã giúp họ liên tục ghi điểm từ những tình huống cố định. Chiến thuật này không chỉ mang lại hiệu quả mà còn tạo nên sự khác biệt, khiến Brentford trở thành một đối thủ khó lường.