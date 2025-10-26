Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Liverpool có chuỗi thua tệ nhất lịch sử

  • Chủ nhật, 26/10/2025 05:36 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Trong trận đấu đầy kịch tính tại vòng 9 Premier League mùa giải 2025/26, Liverpool phải nhận thất bại đau đớn 2-3 trước Brentford ngay trên sân khách.

Salah và các đồng đội tiếp tục gây thất vọng.

Rạng sáng 26/10, Liverpool dù vừa trở về từ Champions League hồi giữa tuần, nhưng họ vẫn được đánh giá cao hơn chủ nhà Brentford. Song, ngay phút 5, Brentford dội gáo nước lạnh vào đội khách khi Dango Ouattara ghi bàn mở tỷ số.

Có lợi thế sớm, Brentford chơi hưng phấn và tiếp tục nâng tỷ số lên ở phút 45 nhờ công của Schade. Dù Liverpool rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 45+5 nhờ công của Milos Kerkez, Brentford vẫn tiếp tục chơi hay.

Chủ nhà nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 60 nhờ công của Thiago từ chấm phạt đền. Những nỗ lực muộn chỉ giúp Liverpool có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 89. Thua trận, Liverpool tiếp tục chìm trong khủng hoảng.

Đây là lần thứ tư "The Reds" để thua trong 9 trận đầu mùa Premier League, ngang bằng tổng số trận thua của họ trong cả mùa giải trước. Đáng chú ý, thất bại này đánh dấu chuỗi 4 trận thua liên tiếp của Liverpool tại Premier League, một kỷ lục tệ hại bậc nhất lịch sử CLB.

Đặc biệt, trận thua Brentford là thất bại thứ năm liên tiếp của Liverpool tại London trong khuôn khổ Premier League, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử đội bóng. Chuỗi trận thua tại London của Liverpool bao gồm thua Fulham 2-3, thua Chelsea 1-3 (hai trận ở cuối mùa trước), thua Crystal Palace 1-2, thua Chelsea 1-2 và mới nhất là để thua Brentford 2-3.

Trận thua trước Brentford không chỉ là một cú sốc với người hâm mộ mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về phong độ và chiến thuật của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Slot.

Lampard viết lại lịch sử 60 năm

Đêm 25/10, Frank Lampard viết tiếp chương rực rỡ cùng Coventry City với thành tích bất bại và dẫn đầu Championship sau 12 vòng đấu, đồng thời cân bằng cột mốc tồn tại suốt 60 năm.

