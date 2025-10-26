Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lampard viết lại lịch sử 60 năm

Đêm 25/10, Frank Lampard viết tiếp chương rực rỡ cùng Coventry City với thành tích bất bại và dẫn đầu Championship sau 12 vòng đấu, đồng thời cân bằng cột mốc tồn tại suốt 60 năm.

Lampard tạo dấu ấn đậm nét kể từ khi dẫn Coventry.

Trong chiến thắng 3-1 trước Watford tại sân Ricoh thuộc vòng 12 Championship, "The Sky Blues" ghi 3 bàn trong hiệp một nhờ công của Brandon Thomas-Asante, Jamie Allen và Tatsuhiro Sakamoto. Họ chạm mốc 34 bàn sau 12 trận, thành tích chưa đội nào đạt được kể từ mùa 1965/66 của Wolves ở giải hạng Nhì.

Lampard và học trò có thể phá sâu kỷ lục nếu không chững lại sau giờ nghỉ. Dẫu vậy, việc cân bằng cột mốc 60 năm đủ để Coventry khẳng định vị thế đội bóng đáng xem nhất giải. Họ hiện có 28 điểm (8 thắng, 4 hòa), hơn đội nhì bảng Middlesbrough 4 điểm, đồng thời là tập thể duy nhất chưa thua ở Championship mùa này.

Không chỉ tấn công bùng nổ, Coventry còn cho thấy sự chắc chắn đáng nể khi mới để lọt lưới 9 bàn, nhiều hơn mỗi Middlesbrough (8 bàn). Thủ môn Carl Rushworth góp công lớn với hàng loạt pha cứu thua quan trọng, giúp đội duy trì chuỗi trận chắc chắn trước đó.

Phát biểu sau trận, Lampard hài lòng nhưng cảnh giác: "Tôi rất vui. Chúng tôi làm chủ trận đấu trong hiệp một, nhưng mùa giải còn dài. Chỉ cần sảy chân một chút, mọi thứ có thể biến mất". Nhà cầm quân 47 tuổi cũng khen ngợi tinh thần tập thể khi Coventry thắng dù thiếu tiền đạo chủ lực Victor Torp và tiền vệ Jack Rudoni.

Sau khi giúp đội từ vị trí thứ 17 lên top 5 mùa trước, Lampard đứng trước cơ hội lịch sử đưa Coventry trở lại Premier League sau 24 năm. Và với phong độ hiện tại, giấc mơ ấy không còn xa vời.

