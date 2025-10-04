Lampard gây kinh ngạc

Coventry City của HLV Frank Lampard tiếp đà thăng hoa với chiến thắng 5-0 trước Sheffield Wednesday tại vòng 9 Championship hôm 4/10.

Lampard giúp Coventry chơi bùng nổ. Ảnh: Reuters.

Trên sân Hillsborough, đoàn quân của HLV Lampard trình diễn thứ bóng đá tấn công rực lửa cùng phong độ ghi bàn ấn tượng kể từ đầu mùa. Các cầu thủ lập công cho Coventry trên sân khách gồm Brandon Thomas-Asante (cú đúp), Haji Wright, Ellis Simms và Tatsuhiro Sakamoto.

Với chiến thắng đậm 5-0, Coventry tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng Championship với 1 điểm nhiều hơn Middlesbrough sau 9 vòng đấu.

Cá nhân Lampard cũng tiếp tục chứng tỏ tài cầm quân khi giúp Coventry nới rộng chuỗi bất bại lên con số 9 từ đầu mùa, đồng nghĩa với việc họ chưa thua trận nào ở Championship mùa này. CLB đã ghi 27 bàn (nhiều nhất giải) và để thủng lưới 7 lần.

Thủ môn Carl Rushworth của Coventry cũng có trận thứ 5 giữ sạch lưới, thành tích tốt nhất giải. Điều này cho thấy Lampard tổ chức hệ thống phòng ngự chặt chẽ và hiệu quả.

Thành công của Lampard chủ yếu đến từ việc khai thác tối đa tiềm năng của các cầu thủ hiện có. Với lối chơi tấn công bùng nổ cùng sự ổn định trên mọi tuyến, “Sky Blues” đang cho thấy họ là ứng viên hàng đầu cho suất thăng hạng Premier League mùa tới.

