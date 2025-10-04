Leverkusen bay cao sau khi sa thải Ten Hag

Tối 4/10, Bayer Leverkusen tiếp tục chơi hay khi đánh bại Union Berlin với tỷ số 2-0 thuộc vòng 6 Bundesliga 2025/26.

Bayer Leverkusen duy trì thành tích bất bại kể từ khi chia tay HLV Ten Hag.

Chỉ hai trận sau khi chia tay Erik ten Hag, Bayer Leverkusen dần tìm lại sự cân bằng dưới bàn tay của HLV Kasper Hjulmand. Trên sân BayArena tối 4/10, đội bóng vùng Rhine khẳng định sự trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 2-0 trước Union Berlin, qua đó nối dài mạch bất bại trên mọi đấu trường lên 7 trận.

Trước một Union Berlin sa sút, Leverkusen sớm áp đặt thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Phút 33, Ernest Poku phá vỡ thế bế tắc bằng pha phối hợp nhuần nhuyễn với Lucas Vazquez trước khi dứt điểm gọn gàng mở tỷ số. Đầu hiệp hai, đội khách tự làm khó mình khi thủ môn Frederik Rønnow mắc sai lầm, để Christian Kofane dễ dàng nhân đôi cách biệt ở phút 49.

Từ đó, Leverkusen chủ động hạ nhịp để kiểm soát trận đấu, nhưng vẫn duy trì được sự tập trung trong khâu phòng ngự. Mark Flekken - tân binh trong khung gỗ - có hai tình huống cứu thua quan trọng ở những phút bù giờ, giúp đội chủ nhà bảo toàn mành lưới.

Chiến thắng này không chỉ mang lại ba điểm mà còn là dấu hiệu rõ rệt cho thấy Leverkusen đang hồi sinh sau giai đoạn bất ổn đầu mùa. Với 11 điểm sau 6 vòng, thầy trò Hjulmand leo lên vị trí thứ tư Bundesliga - một bước tiến đáng kể trong hành trình khẳng định lại vị thế của họ ở nhóm đầu.