Leverkusen bất bại trận thứ 5 liên tiếp

  • Thứ bảy, 27/9/2025 22:52 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Tối 27/9, Bayer Leverkusen tiếp tục cho thấy sự ổn định dưới thời HLV Kasper Hjulmand khi đánh bại St. Pauli 2-1 thuộc vòng 5 Bundesliga 2025/26.

Leverkusen duy trì thành tích bất bại kể từ khi chia tay Ten Hag.

Sau khi chia tay Erik ten Hag chỉ sau 2 vòng đấu ở Bundesliga, Leverkusen dần tìm lại sự cân bằng. Trận gặp St. Pauli trên sân Millerntor-Stadion là minh chứng rõ ràng với lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và biết cách tận dụng cơ hội.

Đội khách mở tỷ số ở phút 25 nhờ cú dứt điểm quyết đoán của trung vệ Edmond Tapsoba sau tình huống đá phạt cố định. Tuy nhiên, lợi thế không kéo dài lâu. Chỉ 7 phút sau, Hauke Wahl tận dụng pha bóng lộn xộn từ quả phạt góc để gỡ hòa 1-1 cho St. Pauli.

Sang hiệp hai, Leverkusen siết chặt đội hình và kiên nhẫn chờ thời cơ. Phút 58, Alejandro Grimaldo tung đường chọc khe tinh tế để Ernest Poku băng xuống dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 2-1. Những phút còn lại, St. Pauli vùng lên mạnh mẽ, tạo ra nhiều tình huống sóng gió nhưng không thể đánh bại hàng thủ kín kẽ và sự chắc chắn của thủ môn Mark Flekken.

Trận đấu khép lại trong không bầu khí căng thẳng với hàng loạt pha vào bóng quyết liệt và nhiều thẻ vàng. Ngay cả HLV Hjulmand cũng bị trọng tài cảnh cáo vì phản ứng quá đà. Tuy nhiên, điều quan trọng là Leverkusen bảo toàn chiến thắng, nối dài chuỗi 5 trận bất bại kể từ sau biến động đầu mùa với thành tích 2 thắng, 3 hòa.

Kết quả giúp đội bóng vùng Rhine tạm leo lên vị trí thứ 4 trên BXH Bundesliga với 8 điểm sau 5 trận đấu. Rõ ràng việc sa thải Ten Hag chóng vánh là quyết định đúng đắn của nhà nhà vô địch Đức mùa 2023/24.

Minh Nghi

